Леся Нікітюк продемонструвала струнку фігуру у обтислій сукні — фото

Ведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк приміряла новий спокусливий образ. Зірка похизувалася стрункими ніжками у чорній мінісукні.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Зірка завітала до сонячної Одеси та прогулялася вулицями міста у стильному вбранні, яке підкреслило її стрункі та довгі ноги. Ведуча обрала коротку чорну мінісукню на бретелях із відкритим декольте.

Нікітюк доповнила стильний образ жакетом, сумочкою та окулярами в тон. Яскравого акценту сукні додали сріблясті туфлі-човники на зав'язках.

Українці не пройшли повз нових світлин зірки та почали коментувати її звабливий образ. Користувачі соцмереж зробили багато компліментів ведучій.

"Що ви бачите перед собою? Це скарб, а не ноги".

"І куди там Кім Кардашьян".

"Леся, Одеса вам до лиця".

"А ноги, ноги, ноги, ноги, ноги, до щастя дві дороги".

"Ноги треба двома постами викладати".

"Це ноги України".

Коментарі до публікації Лесі Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Нагадаємо, Леся Нікітюк вразила пародією на Роксолану. А також Нікітюк перевтілилася у Барбі.