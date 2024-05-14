Леся Никитюк продемонстрировала стройную фигуру в обжатом платье.

Ведущая Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк примерила новый соблазнительный образ. Звезда похвасталась стройными ножками в черном мини-платье.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице Instagram.

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Звезда посетила солнечную Одессу и прогулялась по улицам города в стильном наряде, который подчеркнул ее стройные и длинные ноги. Ведущая выбрала короткое черное мини-платье на бретелях с открытым декольте.

Никитюк дополнила стильный образ жакетом, сумочкой и очками в тон. Яркий акцент платью добавили серебристые туфли-лодочки на завязках.

Украинцы не прошли мимо новых фотографий звезды и начали комментировать ее обольстительный образ. Пользователи соцсетей сделали много комплиментов ведущей.

"Что вы видите перед собой? Это сокровище, а не ноги".

"И куда там Ким Кардашьян".

"Леся, Одесса вам к лицу".

"А ноги, ноги, ноги, ноги, ноги, к счастью две дороги".

"Ноги надо двумя постами выкладывать".

"Это ноги Украины".

Комментарии к публикации Леси Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Напомним, Леся Никитюк поразила пародией на Роксолану. А также Никитюк превратилась в Барби.