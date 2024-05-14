Леся Никитюк продемонстрировала стройную фигуру в обжатом платье.

Леся Никитюк похвасталась стройными ножками в облегающем мини
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк примерила новый соблазнительный образ. Звезда похвасталась стройными ножками в черном мини-платье.
Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице Instagram.
Леся Никитюк примерила соблазнительное мини
Звезда посетила солнечную Одессу и прогулялась по улицам города в стильном наряде, который подчеркнул ее стройные и длинные ноги. Ведущая выбрала короткое черное мини-платье на бретелях с открытым декольте.
Никитюк дополнила стильный образ жакетом, сумочкой и очками в тон. Яркий акцент платью добавили серебристые туфли-лодочки на завязках.
Украинцы не прошли мимо новых фотографий звезды и начали комментировать ее обольстительный образ. Пользователи соцсетей сделали много комплиментов ведущей.
"Что вы видите перед собой? Это сокровище, а не ноги".
"И куда там Ким Кардашьян".
"Леся, Одесса вам к лицу".
"А ноги, ноги, ноги, ноги, ноги, к счастью две дороги".
"Ноги надо двумя постами выкладывать".
"Это ноги Украины".
Напомним, Леся Никитюк поразила пародией на Роксолану. А также Никитюк превратилась в Барби.
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