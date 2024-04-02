Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Сімпсони по-українськи — Леся Нікітюк приголомшила пародією на культового персонажа arrow

Сімпсони по-українськи — Леся Нікітюк приголомшила пародією на культового персонажа

2 квітня 2024 08:46
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Сімпсони по-українськи — Леся Нікітюк приголомшила пародією на культового персонажа
Ведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Телеведуча Леся Нікітюк порадувала підписників новими епізодом пародії на популярний мультсеріал. Нікітюк перевтілилася у Мардж Сімпсон зі знаменитого американського мультсеріалу "Сімпсони".

Відео ведуча показала у своїх соціальних мережах.

Читайте також:

Леся Нікітюк вразила новою пародією

Компанію у кадрі Лесі склав комік Володимир Черняк. Серіал має назву "Сімпсонюки". За сюжетом чоловік Мардж, Гомер, приготував дружині подарунок. На запитання, чи це новеньке авто, він відвів, що придбав дружині проїзний квиток. У наступній сцені, Мардж обговорює ранковий інтим із Гомером, і повідомляє, що у того вкрали колеса з авто.

 

У коментарях фоловери відзначили незвичний голос Лесі і поцікавилися, чи не важко їй так розмовляти, а більшість запевнили, що в захваті від пародії і попросили ще нових епізодів.

Раніше Нікітюк та Ірина Готун робили пародії на популярний фільм "Барбі", де Леся зіграла роль гламурної красуні. Також акторки порадували фанатів своєю версією "Величного століття", Нікітюк цього разу приміряла образ Роксолесі.

Нагадаємо, Леся Нікітюк вразила пародєю на Роксолану. А раніше Нікітюк перевтілилася у Барбі. 

Леся Нікітюк
відео
українські зірки
зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд