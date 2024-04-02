Сімпсони по-українськи — Леся Нікітюк приголомшила пародією на культового персонажа

Ведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Телеведуча Леся Нікітюк порадувала підписників новими епізодом пародії на популярний мультсеріал. Нікітюк перевтілилася у Мардж Сімпсон зі знаменитого американського мультсеріалу "Сімпсони".

Відео ведуча показала у своїх соціальних мережах.

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Компанію у кадрі Лесі склав комік Володимир Черняк. Серіал має назву "Сімпсонюки". За сюжетом чоловік Мардж, Гомер, приготував дружині подарунок. На запитання, чи це новеньке авто, він відвів, що придбав дружині проїзний квиток. У наступній сцені, Мардж обговорює ранковий інтим із Гомером, і повідомляє, що у того вкрали колеса з авто.

У коментарях фоловери відзначили незвичний голос Лесі і поцікавилися, чи не важко їй так розмовляти, а більшість запевнили, що в захваті від пародії і попросили ще нових епізодів.

Раніше Нікітюк та Ірина Готун робили пародії на популярний фільм "Барбі", де Леся зіграла роль гламурної красуні. Також акторки порадували фанатів своєю версією "Величного століття", Нікітюк цього разу приміряла образ Роксолесі.

Нагадаємо, Леся Нікітюк вразила пародєю на Роксолану. А раніше Нікітюк перевтілилася у Барбі.