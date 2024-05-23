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Леся Нікітюк у самому лише спідньому показала, як готується до літа

23 травня 2024 18:08
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Леся Нікітюк показала салонні процедури, які допомагають їй худнути — фото
Ведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала через які випробування проходить заради стрункого тіла. Зірка робить спеціальні масажі та процедури для боротьби з целюлітом.

Про це вона розповіла у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Зірка поділилася із шанувальниками доволі відвертими кадрами. Ведуча без білизни показала, як готує своє тіло до спекотної погоди та сезону пляжного відпочинку.

Нікітюк робить різноманітні салонні процедури для того, щоб тримати своє тіло в тонусі, зокрема вакуумний масаж та пресотерапію. Такі маніпуляції прискорюють кровообіг у проблемних зонах та виводять зайву рідину.

"Бобрий ранок! Взбобрились", — написала зірка.

Леся Нікітюк показала себе без білизни
Ведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
Леся Нікітюк робить салонні процедури
Ведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
Леся Нікітюк під час пресотерапії
Ведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Нагадаємо, Леся Нікітюк вразила пародією на Роксолану. А також ведуча похизувалася стрункими ніжками в обтислому міні.

літо
пляж
Леся Нікітюк
схуднення
фігура
целюліт

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