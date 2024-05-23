Леся Нікітюк показала салонні процедури, які допомагають їй худнути — фото

Ведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала через які випробування проходить заради стрункого тіла. Зірка робить спеціальні масажі та процедури для боротьби з целюлітом.

Про це вона розповіла у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Зірка поділилася із шанувальниками доволі відвертими кадрами. Ведуча без білизни показала, як готує своє тіло до спекотної погоди та сезону пляжного відпочинку.

Нікітюк робить різноманітні салонні процедури для того, щоб тримати своє тіло в тонусі, зокрема вакуумний масаж та пресотерапію. Такі маніпуляції прискорюють кровообіг у проблемних зонах та виводять зайву рідину.

"Бобрий ранок! Взбобрились", — написала зірка.

Ведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Ведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Ведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Нагадаємо, Леся Нікітюк вразила пародією на Роксолану. А також ведуча похизувалася стрункими ніжками в обтислому міні.