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Леся Никитюк в одном нижнем белье показала, как готовится к лету

23 мая 2024 18:08
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Леся Никитюк показала салонные процедуры, которые помогают ей худеть.
Ведущая Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, через какие испытания проходит ради стройного тела. Звезда делает специальные массажи и процедуры для борьбы с целлюлитом.

Об этом она рассказала в Stories на своей странице Instagram.

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Звезда поделилась с поклонниками достаточно откровенными кадрами. Ведущая без белья показала, как готовит свое тело к жаркой погоде и сезону пляжного отдыха.

Никитюк делает различные салонные процедуры для того, чтобы держать свое тело в тонусе, в частности вакуумный массаж и прессотерапию. Такие манипуляции ускоряют кровообращение в проблемных зонах и выводят излишнюю жидкость.

"Боброе утро! Взбобрились", — написала звезда.

Леся Никитюк в самом нижнем показала, как готовится к лету - фото 1
Ведущая Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
Леся Никитюк в самом нижнем показала, как готовится к лету - фото 2
Ведущая Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
Леся Никитюк в самом нижнем показала, как готовится к лету - фото 3
Ведущая Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Напомним, Леся Никитюк поразила пародией на Роксолану. А также ведущая похвасталась стройными ножками в облегающем мини.

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