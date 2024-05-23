Леся Никитюк показала салонные процедуры, которые помогают ей худеть.

Леся Никитюк в одном нижнем белье показала, как готовится к лету
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, через какие испытания проходит ради стройного тела. Звезда делает специальные массажи и процедуры для борьбы с целлюлитом.
Об этом она рассказала в Stories на своей странице Instagram.
Леся Никитюк показала, как избавляется от целлюлита
Звезда поделилась с поклонниками достаточно откровенными кадрами. Ведущая без белья показала, как готовит свое тело к жаркой погоде и сезону пляжного отдыха.
Никитюк делает различные салонные процедуры для того, чтобы держать свое тело в тонусе, в частности вакуумный массаж и прессотерапию. Такие манипуляции ускоряют кровообращение в проблемных зонах и выводят излишнюю жидкость.
"Боброе утро! Взбобрились", — написала звезда.
Напомним, Леся Никитюк поразила пародией на Роксолану. А также ведущая похвасталась стройными ножками в облегающем мини.
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