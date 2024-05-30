Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Лежала на горищі 50 років — гітара Джона Ленонна пішла з молотка за майже 3 млн доларів arrow

Лежала на горищі 50 років — гітара Джона Ленонна пішла з молотка за майже 3 млн доларів

30 травня 2024 19:16
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Гітару Джона Леннона продали на аукціоні в Америці — за скільки
Вокалісту гурту The Beatles Джон Ленонн. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

На аукціоні в Америці пішла з молотка 12-струнна гітара Джона Леннона. Музичний інструмент продали за 2,9 млн доларів та він став найдорожчою річчю, пов'язаною з історією гурту "Бітлз".

Про це повідомляє The Guardian.

Читайте також:

Гітару Джона Леннона продали за майже 3 млн доларів

12-струнну акустичну гітару Hootenanny, на якій грав вокаліст гурту The Beatles Джон Ленонн продали за шалені гроші.

Гітара була придбана за допомогою телефонної ставки в Hard Rock Cafe у Нью-Йорку в рамках дводенного розпродажу музичних ікон, організованого аукціоном Julien's Auctions.

"Ця гітара є не лише частиною музичної історії, але й символом безсмертної спадщини Джона Леннона. Аукціон вчергове підтвердив шану до музики легендарного гурту The Beatles", — зазначили організатори Julien's Auctions.

Гітара, виготовлена баварською фірмою Framus на початку 1960-х років, з'явилася у фільмі "Help!", коли група виконувала пісню You've Got to Hide Your Love Away.

Вона також використовувалася під час запису пісень Help!, It's Only Love, I've Just Seen a Face і Girl, а також у ритм-треку до пісні Norwegian Wood із Джорджем Харрісоном.

Гітара Джона Ленонна
Гітара Джона Ленонна. Фото: скриншот YouTube

Гітару не могли знайти більше 50 років, доки випадково не виявили її на одному із горищ приватного будинку у сільській місцевості. Цікаво, що власники вже встигли викинути на смітник чохол від музичного інструменту й очевидно, що збиралися позбутися і з гітари.

Раніше ми писали, що знакові двері Титаніка, за які Кейт Вінслет і Леонардо Ді Капріо трималися у фільмі 1997 року, продали на аукціоні за колосальну суму. А також приватний колекціонер зі Сполучених Штатів Америки придбав на аукціоні годинник найбагатшого пасажира затонулого Титаніка за 1,4 млн доларів.

закордонні зірки
США
аукціон
долар
The Beatles
Північна Америка
гроші
музика

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

28 травня 2024

04:33 Пилова буря знову накриє Україну — коли та яким областям загрожує явище