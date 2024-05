Гітару Джона Леннона продали на аукціоні в Америці — за скільки

Вокалісту гурту The Beatles Джон Ленонн. Фото: Reuters

На аукціоні в Америці пішла з молотка 12-струнна гітара Джона Леннона. Музичний інструмент продали за 2,9 млн доларів та він став найдорожчою річчю, пов'язаною з історією гурту "Бітлз".

12-струнну акустичну гітару Hootenanny, на якій грав вокаліст гурту The Beatles Джон Ленонн продали за шалені гроші.

Гітара була придбана за допомогою телефонної ставки в Hard Rock Cafe у Нью-Йорку в рамках дводенного розпродажу музичних ікон, організованого аукціоном Julien's Auctions.

"Ця гітара є не лише частиною музичної історії, але й символом безсмертної спадщини Джона Леннона. Аукціон вчергове підтвердив шану до музики легендарного гурту The Beatles", — зазначили організатори Julien's Auctions.

Гітара, виготовлена баварською фірмою Framus на початку 1960-х років, з'явилася у фільмі "Help!", коли група виконувала пісню You've Got to Hide Your Love Away.

Вона також використовувалася під час запису пісень Help!, It's Only Love, I've Just Seen a Face і Girl, а також у ритм-треку до пісні Norwegian Wood із Джорджем Харрісоном.

Гітара Джона Ленонна. Фото: скриншот YouTube

Гітару не могли знайти більше 50 років, доки випадково не виявили її на одному із горищ приватного будинку у сільській місцевості. Цікаво, що власники вже встигли викинути на смітник чохол від музичного інструменту й очевидно, що збиралися позбутися і з гітари.

