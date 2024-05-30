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Лежала на чердаке 50 лет — гитара Джона Леннона ушла с молотка за почти 3 млн долларов

30 мая 2024 19:16
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Гитару Джона Леннона продали на аукционе в Америке - за сколько
Вокалист группы The Beatles Джон Леннон. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

На аукционе в Америке ушла с молотка 12-струнная гитара Джона Леннона. Музыкальный инструмент продали за 2,9 млн долларов и  он стал самой дорогой вещью, связанной с историей группы "Битлз".

Об этом сообщает The Guardian.

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Гитару Джона Леннона продали почти за 3 млн долларов

12-струнную акустическую гитару Hootenanny, на которой играл вокалист группы The Beatles Джон Леннон, продали за сумасшедшие деньги.

Гитара была приобретена с помощью телефонной ставки у Hard Rock Cafe в Нью-Йорке в рамках двухдневной распродажи музыкальных икон, организованной аукционом Julien's Auctions.

"Эта гитара является не только частью музыкальной истории, но и символом бессмертного наследия Джона Леннона. Аукцион в очередной раз подтвердил уважение к музыке легендарной группы The Beatles", — отметили организаторы Julien's Auctions.

Гитара, изготовленная баварской фирмой Framus в начале 1960-х годов, появилась в фильме Help!, когда группа исполняла песню You've Got to Hide Your Love Away.

Она также использовалась при записи песен Help!, It's Only Love, I've Just Seen a Face и Girl, а также в ритм-треке к песне Norwegian Wood с Джорджем Харрисоном.

Гитара Джона Ленона
Гитара Джона Леннона. Фото: скриншот YouTube

Гитару не могли найти больше 50 лет, пока случайно не обнаружили ее на одном из чердаков частного дома в сельской местности. Интересно, что владельцы уже успели выбросить на свалку чехол от музыкального инструмента и очевидно, что собирались избавиться и от гитары.

Ранее мы писали, что знаковую дверь "Титаника", за которую Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо держались в фильме 1997 года, продали на аукционе за колоссальную сумму. А также частный коллекционер из Соединенных Штатов Америки приобрел на аукционе часы самого богатого пассажира затонувшего "Титаника" за 1,4 млн долларов.

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