Гитару Джона Леннона продали на аукционе в Америке - за сколько

На аукционе в Америке ушла с молотка 12-струнная гитара Джона Леннона. Музыкальный инструмент продали за 2,9 млн долларов и он стал самой дорогой вещью, связанной с историей группы "Битлз".

Об этом сообщает The Guardian.

12-струнную акустическую гитару Hootenanny, на которой играл вокалист группы The Beatles Джон Леннон, продали за сумасшедшие деньги.

Гитара была приобретена с помощью телефонной ставки у Hard Rock Cafe в Нью-Йорке в рамках двухдневной распродажи музыкальных икон, организованной аукционом Julien's Auctions.

"Эта гитара является не только частью музыкальной истории, но и символом бессмертного наследия Джона Леннона. Аукцион в очередной раз подтвердил уважение к музыке легендарной группы The Beatles", — отметили организаторы Julien's Auctions.

Гитара, изготовленная баварской фирмой Framus в начале 1960-х годов, появилась в фильме Help!, когда группа исполняла песню You've Got to Hide Your Love Away.

Она также использовалась при записи песен Help!, It's Only Love, I've Just Seen a Face и Girl, а также в ритм-треке к песне Norwegian Wood с Джорджем Харрисоном.

Гитару не могли найти больше 50 лет, пока случайно не обнаружили ее на одном из чердаков частного дома в сельской местности. Интересно, что владельцы уже успели выбросить на свалку чехол от музыкального инструмента и очевидно, что собирались избавиться и от гитары.

