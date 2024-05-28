Колекціонер придбав кишеньковий годинник Вінстона Черчилля за майже 100 тисяч доларів — деталі

Золотий годинник Вінстона Черчилля продали на аукціоні за космічну суму
На аукціоні продали кишеньковий годинник колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля. Це подарунок політика Герберта Генрі Асквіта.
Про це повідомляє BBC.
Подарунок для Вінстона Черчилля продали за майже 100 тисяч доларів
Кишеньковий годинник, колись подарований серу Вінстону Черчиллю Гербертом Генрі Асквітом у 1905 році, пішов з молотка на аукціоні в Великобританії за 93 тисячі доларів. Аксесуар був виготовлений з 18-каратного золота. На його корпус вигравірувано герб сера Вінстона та напис: "Вінстону з вдячністю Х. Х. Асквіт на Різдво 1905 року".
Аукціоніст Dawsons Едвард Ленгмід назвав угоду "блискучим результатом". Годинник перейшов до приватного колекціонера у Великобританії після "запеклої боротьби" на аукціоні в Мейденхеді, графство Беркшир.
Вважається, що цей подарунок є визнанням "сміливого кроку" сера Вінстона в 1904 році, коли він перейшов на бік Ліберальної партії через розбіжності з консервативним керівництвом щодо його позиції з приводу тарифної реформи.
Вінстон Черчилль був прем'єр-міністром Великобританії двічі — з 1940 по 1945 рік, а потім — з 1951 по 1955 рік.
Політик, що подарував годинник прем'єру, Генрі Асквіт був видатним членом Ліберальної партії на початку 20-го століття. Також він займав посаду прем'єр-міністра з 1908 по 1916 рік, коли Британія вступила у Першу світову війну.
Раніше ми писали, що знакові двері Титаніка, за які Кейт Вінслет і Леонардо Ді Капріо трималися у фільмі 1997 року, продали на аукціоні за колосальну суму. А також приватний колекціонер зі Сполучених Штатів Америки придбав на аукціоні годинник найбагатшого пасажира затонулого Титаніка за 1,4 млн доларів.
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