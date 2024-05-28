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Золотий годинник Вінстона Черчилля продали на аукціоні за космічну суму

28 травня 2024 18:12
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Колекціонер придбав кишеньковий годинник Вінстона Черчилля за майже 100 тисяч доларів — деталі
Золотий годинник Вінстона Черчилля. Фото: Dawsons Auctioneers
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

На аукціоні продали кишеньковий годинник колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля. Це подарунок політика Герберта Генрі Асквіта.

Про це повідомляє BBC.

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Кишеньковий годинник, колись подарований серу Вінстону Черчиллю Гербертом Генрі Асквітом у 1905 році, пішов з молотка на аукціоні в Великобританії за 93 тисячі доларів. Аксесуар був виготовлений з 18-каратного золота. На його корпус вигравірувано герб сера Вінстона та напис: "Вінстону з вдячністю Х. Х. Асквіт на Різдво 1905 року".

Золотий годинник Вінстона Черчилля продали на аукціоні за космічну суму - фото 1
 Золотий годинник Вінстона Черчилля. Фото: Dawsons Auctioneers

Аукціоніст Dawsons Едвард Ленгмід назвав угоду "блискучим результатом". Годинник перейшов до приватного колекціонера у Великобританії після "запеклої боротьби" на аукціоні в Мейденхеді, графство Беркшир.

Золотий годинник Вінстона Черчилля продали на аукціоні за космічну суму - фото 2
 Золотий годинник Вінстона Черчилля. Фото: Dawsons Auctioneers

Вважається, що цей подарунок є визнанням "сміливого кроку" сера Вінстона в 1904 році, коли він перейшов на бік Ліберальної партії через розбіжності з консервативним керівництвом щодо його позиції з приводу тарифної реформи.

Вінстон Черчилль був прем'єр-міністром Великобританії двічі — з 1940 по 1945 рік, а потім — з 1951 по 1955 рік.

Політик, що подарував годинник прем'єру, Генрі Асквіт був видатним членом Ліберальної партії на початку 20-го століття. Також він займав посаду прем'єр-міністра з 1908 по 1916 рік, коли Британія вступила у Першу світову війну.

Раніше ми писали, що знакові двері Титаніка, за які Кейт Вінслет і Леонардо Ді Капріо трималися у фільмі 1997 року, продали на аукціоні за колосальну суму. А також приватний колекціонер зі Сполучених Штатів Америки придбав на аукціоні годинник найбагатшого пасажира затонулого Титаніка за 1,4 млн доларів.

аукціон
долар
політики
закордонні зірки
Велика Британія
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