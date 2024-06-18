Співачка Lida Lee і Даніель Салем — які стосунки між зірками

Українська співачка Lida Lee на інтерв'ю на радіостанції "Люкс ФМ". Фото: скриншот з YouTube

Молода українська співачка і колишня бек-вокалістка Monatik Lida Lee дала відверте інтерв’ю. Популярна виконавиця зізналася, що її пов’язує з ресторатором і телеведучим Даніелем Салемом, який на початку повномасштабної війни приєднався до складу ЗСУ.

Своє інтерв’ю Lida Lee дала на радіостанції "Люкс ФМ" в YouTube.

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Українська співачка зізнається, що під час повномасштабного вторгнення вона дуже подружилася з ведучим Даніелем Салемом. Lida Lee згадує, що чоловік дуже підтримав її, а ось вона зі свого боку допомогла йому в перші дні його служби.

Lida Lee і Даніель Салем у новому кліпі Lida Lee. Фото: Instagram Lida Lee

Також артистка згадала, як Даніель попросив її взяти його собаку, адже він тоді йшов на передову, і йому ні з ким було залишити тварину.

"Ми під час війни дуже сильно здружилися, і Даня був тією людиною, яка перша мене підтримала у важкий період. А ми свого часу були першими, хто допоміг, коли він тільки пішов на фронт. І так якось склалося, він каже: "Я їду, а я взяв собаку. І мені нікому віддати". А в мене є собака. Я дуже хочу Лева свого познайомити із собакою, тому що я планую взяти другу собаку", — наголосила Lida Lee.

Співачка Lida Lee на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка зізнається, що саме пов’язує її та Даніеля Салема зараз.

"Нас пов'язує те, що він — герой війни, герой моєї відеороботи. Коли жінка познайомилася із собою, нікого вона не хоче до себе підпускати", — також розповіла молода українська співачка.

Даніель Салем на передовій

У перші дні повномасштабного вторгнення український ведучий вирішив радикально змінити свій рід діяльності та на добровільній основі пішов захищати свою країну від російських загарбників. На службі Даніель отримав позивний "Сойєр" і зараз входить до складу розвідувально-диверсійного підрозділу "12 друзів Оушена".

Військовий Даніель Салем на фронті. Фото: Instagram Даніеля Салема

На жаль, під час виконання бойових завдань захисник не раз отримував поранення, зокрема, контузію. До того ж, Салем був поранений у спину.

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