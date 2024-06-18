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Lida Lee заінтригувала переходом на новий етап стосунків з Даніелем Салемом

18 червня 2024 12:25
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Співачка Lida Lee і Даніель Салем — які стосунки між зірками
Українська співачка Lida Lee на інтерв'ю на радіостанції "Люкс ФМ". Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молода українська співачка і колишня бек-вокалістка Monatik Lida Lee дала відверте інтерв’ю. Популярна виконавиця зізналася, що її пов’язує з ресторатором і телеведучим Даніелем Салемом, який на початку повномасштабної війни приєднався до складу ЗСУ.

Своє інтерв’ю Lida Lee дала на радіостанції "Люкс ФМ" в YouTube.

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Lida Lee про нові стосунки з Даніелем Салемом

Українська співачка зізнається, що під час повномасштабного вторгнення вона дуже подружилася з ведучим Даніелем Салемом. Lida Lee згадує, що чоловік дуже підтримав її, а ось вона зі свого боку допомогла йому в перші дні його служби.

Lida Lee и Даниэль Салем в новом клипе Lida Lee
Lida Lee і Даніель Салем у новому кліпі Lida Lee. Фото: Instagram Lida Lee

Також артистка згадала, як Даніель попросив її взяти його собаку, адже він тоді йшов на передову, і йому ні з ким було залишити тварину. 

"Ми під час війни дуже сильно здружилися, і Даня був тією людиною, яка перша мене підтримала у важкий період. А ми свого часу були першими, хто допоміг, коли він тільки пішов на фронт. І так якось склалося, він каже: "Я їду, а я взяв собаку. І мені нікому віддати". А в мене є собака. Я дуже хочу Лева свого познайомити із собакою, тому що я планую взяти другу собаку", — наголосила Lida Lee.

Lida Lee
Співачка Lida Lee на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка зізнається, що саме пов’язує її та Даніеля Салема зараз. 

"Нас пов'язує те, що він — герой війни, герой моєї відеороботи. Коли жінка познайомилася із собою, нікого вона не хоче до себе підпускати", — також розповіла молода українська співачка.

Даніель Салем на передовій

У перші дні повномасштабного вторгнення український ведучий вирішив радикально змінити свій рід діяльності та на добровільній основі пішов захищати свою країну від російських загарбників. На службі Даніель отримав позивний "Сойєр" і зараз входить до складу розвідувально-диверсійного підрозділу "12 друзів Оушена".

Даниэль Салем
Військовий Даніель Салем на фронті. Фото: Instagram Даніеля Салема 

На жаль, під час виконання бойових завдань захисник не раз отримував поранення, зокрема, контузію. До того ж, Салем був поранений у спину. 

Нагадаємо, ми писали про те, що військовий Даніель Салем набив нове патріотичне татуювання. 

Раніше ми розповідали про те, що український ведучий Даніель Салем втратив близьку людину. 

Також ми повідомляли про те, що Даніель Салем показав кадри свого тренування.

шоу-бізнес
Даніель Салем
Lida Lee
українські зірки

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