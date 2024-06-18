Певица Lida Lee и Даниэль Салем — какие отношения между звездами

Украинская певица Lida Lee на интервью радиостанции "Люкс ФМ". Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская певица и бывшая бэк-вокалистка Monatik Lida Lee дала откровенное интервью. Популярная исполнительница призналась, что ее связывает с ресторатором и телеведущим Даниэлем Салемом, который в начале полномасштабной войны присоединился к составу ВСУ.

Свое интервью Lida Lee дала на радиостанции "Люкс ФМ" в YouTube.

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Украинская певица признается, что во время полномасштабного вторжения она очень подружилась с ведущим Даниэлем Салемом. Lida Lee вспоминает, что мужчина очень поддержал ее, а вот она со своей стороны помогла ему в первые дни службы.

Lida Lee и Даниэль Салем в новом клипе Lida Lee. Фото: Instagram Lida Lee

Также артистка вспомнила, как Даниэль попросил ее взять его собаку, ведь он тогда уходил на передовую, и ему не с кем было оставить животное.

"Мы во время войны очень сильно сдружились, и Даня был тем человеком, который первым меня поддержал в тяжелый период. А мы в свое время были первыми, кто помог, когда он только ушел на фронт. И так как-то сложилось, он говорит: "Я еду, а я взял собаку. И мне некому отдать". А у меня есть собака. Я очень хочу Льва своего познакомить с собакой, потому что я планирую взять вторую собаку", — подчеркнула Lida Lee.

Певица Lida Lee на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская певица признается, что именно связывает ее и Даниэля Салема сейчас.

"Нас связывает то, что он — герой войны, герой моей видеоработы. Когда женщина познакомилась с собой, никого она не хочет к себе подпускать", — также рассказала молодая украинская певица.

Даниэль Салем на передовой

В первые дни полномасштабного вторжения украинский ведущий решил радикально изменить свой род деятельности и добровольно пошел защищать свою страну от российских захватчиков. На службе Даниэль получил позывной "Сойер" и сейчас входит в состав разведывательно-диверсионного подразделения "12 друзей Оушена".

Военный Даниэль Салем на фронте. Фото: Instagram Даниэля Салема

К сожалению, во время выполнения боевых заданий защитник не раз получал ранения, в частности, контузию. К тому же, Салем был ранен в спину.

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