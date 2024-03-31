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Лідер БІ-2 розповів, як через байдужість консула українець просидів два роки у в'язниці Таїланду

31 березня 2024 13:14
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Соліст Бі-2 розповів, як українець у в'язниці залишився без підтримки консульства
Лідер гурту Бі-2 Єгор Бортник. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Наприкінці січня учасників російського гурту Бі-2 затримали у Таїланді та відправили до в'язниці через те, що вони виступали без робочих віз. У місцях позбавлення волі музиканти зустріли українця, який через байдужість консула не міг декілька років повернутися додому.

Про це лідер гурту Бі-2 Єгор Бортник розповів в інтерв'ю російським ЗМІ.

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Соліст російського гурту Бі-2 Єгор Бортник повідомив про те, як йому вдалося врятувати українця, який опинився у в'язниці Бангкоку. Чоловік застряг в іншій країні через те, що не мав коштів на квиток назад в Україну.

Він неодноразово звертався у консульство та просив навіть забрати його до армії, коли він повернеться назад на Батьківщину. Листи українця просто ігнорували.

"З'ясувалося, що чоловік з України сидить у в'язниці вже два роки через те, що в нього немає 700 євро на квиток додому. Потрібно лише купити квиток. Коли колега дав інтерв'ю, це був великий скандал в Україні. Консул просто поклав б*лт на це питання. Родичі вважали, що чоловік просто загинув. Він звертався у консульство та просився у військо, якщо йому допоможуть дістатися додому, однак на нього просто не звертали увагу", — розповів музикант.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Лева Би-2 (@levab2)

Відомо, що відповідальним за це питання був український консул Павло Орел. Саме через його безвідповідальність родичі вважали українця безвісти зниклим. Зараз чоловік вже повернувся додому.

Нагадаємо, раніше у в'язниці Таїланду музиканти Бі-2 зустріли альпініста з України Георгія Сутуріна, якого родичі вважали мертвим. А також з'ясувалося, що учасники гурту "Бі-2" на волі та не були депортовані до Росії. 

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посол
в'язниця
Україна
будинок
безвідповідальність
російські зірки

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