Солист Би-2 рассказал, как украинец в тюрьме остался без поддержки консульства.

Лидер группы Би-2 Егор Бортник. Фото: скриншот YouTube

В конце января участников российской группы Би-2 задержали в Таиланде и отправили в тюрьму за то, что они выступали без рабочих виз. В местах лишения свободы музыканты встретили украинца, который из-за равнодушия консула не мог несколько лет вернуться домой.

Об этом лидер группы Би-2 Егор Бортник рассказал в интервью российским СМИ.

Читайте также:

Украинский консул Павел Орел игнорировал обращение нашего гражданина, который находился в тюрьме Таиланда

Солист российской группы Би-2 Егор Бортник сообщил о том, как ему удалось спасти украинца, который оказался в тюрьме Бангкока. Мужчина застрял в другой стране из-за того, что не имел средств на билет обратно в Украину.

Он не раз обращался в консульство и просил даже забрать его в армию, когда он вернется обратно на Родину. Письма украинца просто игнорировали.

"Выяснилось, что мужчина из Украины сидит в тюрьме уже два года из-за того, что у него нет 700 евро на билет домой. Нужно только купить билет. Когда коллега дал интервью, это был большой скандал в Украине. Консул просто положил б*лт на этот вопрос. Родственники считали, что мужчина просто погиб. Он обращался в консульство и просился в армию, если ему помогут добраться домой, однако на него просто не обращали внимания", — рассказал музыкант.

Известно, что ответственным за этот вопрос был украинский консул Павел Орел. Именно из-за его безответственности родственники считали украинца без вести пропавшим. Сейчас мужчина уже вернулся домой.

Напомним, ранее в тюрьме Таиланда музыканты Би-2 встретили альпиниста из Украины Георгия Сутурина, которого родственники считали мертвым. А также появилась информация, что участники группы "Би-2" на свободе и не были депортированы в Россию.