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Гурт Бі-2 на волі і їх не депортували у Росію — як це вдалося

1 лютого 2024 15:09
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Гурт Бі-2 на волі і їх не депортували у Росію — як це вдалося
Соліст гурту Бі-2 Єгор "Льова" Бортник у аеропорту Ізраїля. Скриншот з відео BBC
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Усі музиканти гурту Бі-2 вранці першого лютого прилетіли до Ізраїлю. До цього вони майже тиждень провели у таїландській в'язниці. 

Як вдалося визволити музикантів розповіли на каналі "Настоящее время".

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Кейс Бі-2 був на столах у всіх європейських МЗС

Учасники гурту Бі-2: другий соліст Олександр "Шура" Уман, два гітаристи, барабанщик, клавішник та аранжувальник гурту сьогодні прилетіли до Ізраїля.  

З міграційного центру до аеропорту затриманих супроводжував ізраїльський консул у Таїланді Елі Сена. Літак із Бангкока приземлився в аеропорту Бен Гуріон у Тель-Авіві в районі шостої години ранку за місцевим часом.

 

Би-2
Солісти гурту Бі-2 у аеропорту Ізраїля. Скриншот з відео BBC

Напередодні, 31 січня, до Тель-Авіва прилетів соліст гурту Єгор "Льова" Бортник. Він єдиний із групи оголошений у Росії "іноземним агентом".

Високопосадовці-опозиціонери, які брали участь у "визволенні" Бі-2 розповіли, що їхній кейс був на столах у всіх європейських МЗС. І саме тому, що до справи долучилося дуже багато впливових людей, артистам вдалося уникнути депортації у Росію, де на них би чекала кримінальна відповідальність за антивоєнні погляди. 

 

Рятівники музикантів також зазначили, що ця вся історія була спеціально влаштована спецслужбами РФ, щоб показати, що буде з тими, хто виступатиме проти Путіна. 

Що передувало

Артистів Бі-2 затримали 25 січня після концерту на Пхукеті. Суд оштрафував їх за те, що музиканти працювали в Таїланді без робочих віз, в'їхавши завдяки туристичним. 

Після суду членів групи знову заарештували — цього разу силами міграційної поліції. Музикантів відправили до центру затримання, де вони перебували у жахливих умовах і без зв'язку. Їм погрожували депортацією у Росію.

Причетність до затримання музикантів Бі-2, які неодноразово висловлювалися проти війни в Україні, опосередковано підтверджувала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

Нагадаємо, раніше ми писали, що музикантів російського гурту Бі-2 тримають у жахливих умовах у в'язниці Бангкока.

Також ми повідомляли, що у Таїланді затримали учасників російського гурту Бі-2.

Ізраїль
арешт
Росія
російські зірки

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