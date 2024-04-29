Віктор Бронюк став жертвою аферистів — подробиці

Лідер гурту "ТІК" зіштовхнувся із шахраями — що трапилося
Соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк зіштовхнувся із неприємною ситуацією. Артист розповів про те, що став жертвою шахраїв і порадив шанувальникам надійніше захищати свої сторінки у соцмережах.
Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Аферисти отримали доступ до Telegram Віктора Бронюка
Музикант Віктор Бронюк розповів про те, що від його імені в Telegram відправляють повідомлення із проханням позичити гроші.
Артист пояснив, що він не перебуває матеріальної підтримки, а його особисту сторінку в Telegram зламали аферисти.
"Друзі, мій Telegram хакнули шахраї. Дякую, що турбуєтесь)! Нікому нічого не відсилайте", — написав лідер гурту "ТІК".
Через махінації шахраїв Бронюку довелося відновлювати доступ до соцмережі. Артист закликав своїх підписників захищати свої сторінки двофакторною аутентифікацією.
"Друзі, відновив контроль над акаунтом в Telegram. Обовʼязково налаштовуйте двоетапний захист. Від шахраїв ніхто не застрахований. Дякую всім хто хвилювався). Все добре)!!! Ніяких коштів мені пересилати не потрібно)!" — звернувся Бронюк до своєї аудиторії.
Раніше в таку ж ситуацію потрапила телеведуча Алла Мазур. А також співачка Руслана перенесла концертний тур через шахраїв.
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