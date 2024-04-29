Виктор Бронюк стал жертвой аферистов.

Лидер группы "Тик" Виктор Бронюк. Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official/

Солист группы "ТИК" Виктор Бронюк столкнулся с неприятной ситуацией. Артист рассказал о том, что стал жертвой мошенников и посоветовал поклонникам надежнее защищать свои страницы в соцсетях.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Instagram.

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Музыкант Виктор Бронюк о том, как от его имени в Telegram отправляют сообщения с просьбой одолжить деньги.

Артист объяснил, что у него нет проблем с материальным положением, а его личную страницу в Telegram взломали аферисты.

"Друзья, мой Telegram хакнули мошенники. Спасибо, что беспокоитесь)! Никому ничего не отсылайте", — написал лидер группы "ТИК".

Из-за махинации мошенников Бронюку пришлось восстанавливать доступ к соцсети. Артист призвал своих подписчиков защищать свои страницы двухфакторной аутентификацией.

"Друзья, восстановил контроль над аккаунтом в Telegram. Обязательно настраивайте двухэтапную защиту. От мошенников никто не застрахован. Спасибо всем, кто волновался). Все хорошо)!!! Никаких средств мне пересылать не нужно)!", — обратился Бронюк к своей аудитории.

Ранее в такую же ситуацию попала телеведущая Алла Мазур. А также певица Руслана перенесла концертный тур из-за мошенников.