Рано тішились — співачка Руслана перенесла концерт через шахраїв

Співачка Руслана. Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko/

Українська співачка Руслана перенесла свій концертний тур. Її обдурив концертний організатор.

Про це зірка розповіла в instagram.

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Співачка Руслана переносить свій великий концертний тур "Дикі Танці. 20 років перемоги". Це сталося через шахрайство.

Концерти мав організувати "СТАР ЛЕЙБЛ ІНТЕРТЕЙМАНТ", яким керує Тарас Доненко. Він зник і знаходиться у розшуку.

"Я не знаю, що сталося з людиною, яка звернулась до нас з пропозицією зробити великі концерти у Києві, Одесі та Львові, але константую факт, що від 2 листопада і до сьогоднішнього дня він так і не вийшов на зв’язок", — написала співачка.

Вона разом зі своєю командою самостійно організує концерти, проте в інші дати. Їх оголосять пізніше.

"Всі придбані квитки будуть дійсними на нові дати великого концертного туру "Дикі Танці. 20 років Перемоги", про які ми повідомимо згодом. Ми переконані, що ви дочекаєтеся нашої зустрічі", — запевнила зірка.

Раніше в таку ж ситуацію потрапила Злата Огнєвіч.

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