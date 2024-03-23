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Лілія Ребрик розповіла, як вона з родиною обирала ім'я третій доньці

23 березня 2024 21:48
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Лілія Ребрик розповіла, як вона з родиною обирала ім'я третій доньці
Телеведуча Лілія Ребрик та хореограф Андрій Дикий. Фото: Instagram/liliia.rebrik
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Минулого тижня, 15 березня, телеведуча, акторка Лілія Ребрик народила доньку. Вона та її чоловік, хореограф Андрій Дикий, стали багатодітними батьками. Дівчинку назвали Аделіною. 

У своєму Instagram 42-річна зірка розповіла, чому вона з родиною обрали саме таке ім’я. 

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Лілія Ребрик про ім’я третьої доньки. 

За словами телеведучої, в соцмережах активно обговорювали ім’я дівчинки. Після пологів Ребрик написала, що донечку назвали Адель. Згодом уточнила — Аделіна. 

"Для всіх, хто так важко переживає, що ім’я нашої третьої донечки Аделіна. Несила більше мовчати, бо коментарі під попереднім постом ростуть у геометричній прогресії…  А насправді обожнюю читати ваші коментарі! Винні, звісно, що не порадилися з усіма підписниками, а обрали ім’я дитині родиною", — написала Лілія. 

Так, обираючи ім’я дитині зіркова родина залучила літери з власних імен. Андрій Дикий та Лілія Ребрик виховують двох доньок — Діану (2012 року народження) та Поліну (2018). Зазначимо, що Аделіна мала при народженні вагу 3,5 кг та зріст 52 сантиметри.

Лілія Ребрик розповіла, як вона з родиною обирала ім'я третій доньці - фото 1
Лілія Ребрик з родиною. Скриншоти: Instagram/liliia.rebrik

Нагадаємо, раніше ми писали, що хореограф Максим Чмерковський у сімейному колі розсекретив стать третьої дитини. Також ми розповідали, що зірка фільму "Джокер", актор Хоакін Фенікс, вдруге стане батьком.

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