Лілія Ребрик розповіла, як вона з родиною обирала ім'я третій доньці

Телеведуча Лілія Ребрик та хореограф Андрій Дикий. Фото: Instagram/liliia.rebrik

Минулого тижня, 15 березня, телеведуча, акторка Лілія Ребрик народила доньку. Вона та її чоловік, хореограф Андрій Дикий, стали багатодітними батьками. Дівчинку назвали Аделіною.

У своєму Instagram 42-річна зірка розповіла, чому вона з родиною обрали саме таке ім’я.

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За словами телеведучої, в соцмережах активно обговорювали ім’я дівчинки. Після пологів Ребрик написала, що донечку назвали Адель. Згодом уточнила — Аделіна.

"Для всіх, хто так важко переживає, що ім’я нашої третьої донечки Аделіна. Несила більше мовчати, бо коментарі під попереднім постом ростуть у геометричній прогресії… А насправді обожнюю читати ваші коментарі! Винні, звісно, що не порадилися з усіма підписниками, а обрали ім’я дитині родиною", — написала Лілія.

Так, обираючи ім’я дитині зіркова родина залучила літери з власних імен. Андрій Дикий та Лілія Ребрик виховують двох доньок — Діану (2012 року народження) та Поліну (2018). Зазначимо, що Аделіна мала при народженні вагу 3,5 кг та зріст 52 сантиметри.

Лілія Ребрик з родиною. Скриншоти: Instagram/liliia.rebrik

Нагадаємо, раніше ми писали, що хореограф Максим Чмерковський у сімейному колі розсекретив стать третьої дитини. Також ми розповідали, що зірка фільму "Джокер", актор Хоакін Фенікс, вдруге стане батьком.