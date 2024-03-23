Лилия Ребрик рассказала, как она с семьей выбирала имя третьей дочери
На прошлой неделе, 15 марта, телеведущая, актриса Лилия Ребрик родила дочь. Она и ее муж, хореограф Андрей Дикий стали многодетными родителями. Девочку назвали Аделиной.
В своем Instagram 42-летняя звезда рассказала, почему она с семьей выбрала именно такое имя.
Лилия Ребрик об имени третьей дочери
По словам телеведущей, в соцсетях активно обсуждали имя девочки. После родов Ребрик написала, что дочь назвали Адель. Впоследствии уточнила — Аделина.
"Для всех, кто так тяжело переживает, что имя нашей третьей дочери Аделина. Нет сил больше молчать, потому что комментарии под предыдущим постом растут в геометрической прогрессии... А на самом деле обожаю читать ваши комментарии! Виноваты, конечно, не посоветовались со всеми подписчиками, а выбрали имя ребенку семьей", — написала Лилия.
Так, выбирая имя ребенку, звездная семья привлекла буквы из собственных имен. Андрей Дикий и Лилия Ребрик воспитывают двух дочерей — Диану (2012 года рождения) и Полину (2018). Отметим, что Аделина имела при рождении вес 3,5 кг и рост 52 сантиметра.
Напомним, ранее мы писали, что хореограф Максим Чмерковский в семейном кругу рассекретил пол третьего ребенка. Также мы рассказывали, что звезда фильма "Джокер", актер Хоакин Феникс, во второй раз станет отцом.
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