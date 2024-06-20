Привітання з днем літнього сонцестояння 2024 — красиві листівки, проза та вірші

Дівчина з великим вінком на голові. Фото: shutterstock.com

У цей четвер, 20 червня, українці зустрічають велику астрономічну та містичну подію, сповнену традиціями, ритуалами та прикметами, — літнє сонцестояння або найдовший день у році. У це свято заведено думати лише про хороше, веселитися, відпочивати у колі близьких людей, а також бажати один одному щастя, добробуту та успіху.

Тож, спеціально до дня літнього сонцестояння 2024 року Новини.LIVE підготував теплі та сонячні привітання у прозі, віршах та листівках.

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Сьогодні особливий день, коли можна здійснити найзаповітніші бажання — літнє сонцестояння. Нехай же твої мрії здійсняться, а життя наповниться щастям та гармонією. Зі святом!

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Сьогодні обов'язково спрямуй свої думки позитивне річище та загадай бажання. З днем літнього сонцестояння!

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Вітаю з найдовшим днем у році! Нехай таким же довгим, та світлим буде ваше життя!

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З днем літнього сонцестояння! Бажаю прекрасного літа, гармонії та чудесних сонячних днів.

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Вітаю з днем літнього сонцестояння. Бажаю гармонії, гарного літа та успіхів у всіх справах.

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Вітаю з найдовшим днем! Нехай запанує мир і сонячне світло ніколи не покине нас!

Красиві вірші українською мовою з днем літнього сонцестояння 20 червня

Засяє сонце високо,

Сонцестояння вже прийшло.

Земля його теплом зігріта,

Сьогодні день маківки літа!

***

В День літнього сонцестояння

Бажаю щастя, процвітання.

Нехай не зникає любові тепло,

Бажаю, життя, щоб цікавим було!

***

Дивись, як швидко час летить!

Хай Сонце радісно зігріє!

Лови, мій друже, світлу мить,

Повір скоріше в свою мрію!

З днем сонцестояння!

З днем літнього сонцестояння 2024 — привітання у сонячних та яскравих листівках

Привітання з днем літнього сонцестояння. Фото: Новини.LIVE

Привітання з днем літнього сонцестояння. Фото: Новини.LIVE

Привітання з днем літнього сонцестояння. Фото: Новини.LIVE

Привітання з днем літнього сонцестояння. Фото: Новини.LIVE

Привітання з днем літнього сонцестояння. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми розповідали, що категорично не можна робити у день літнього сонцестояння.

Нагадаємо, ми писали, як правильно загадати бажання у літнє сонцестояння 20 червня 2024 року, щоб воно обов'язково збулося.

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