Привітання з днем літнього сонцестояння 2024 — красиві листівки, проза та вірші

Літнє сонцестояння 2024 — сонячні листівки та теплі побажання до свята
У цей четвер, 20 червня, українці зустрічають велику астрономічну та містичну подію, сповнену традиціями, ритуалами та прикметами, — літнє сонцестояння або найдовший день у році. У це свято заведено думати лише про хороше, веселитися, відпочивати у колі близьких людей, а також бажати один одному щастя, добробуту та успіху.
Тож, спеціально до дня літнього сонцестояння 2024 року Новини.LIVE підготував теплі та сонячні привітання у прозі, віршах та листівках.
День літнього сонцестояння 2024 — теплі побажання у прозі та своїми словами
Сьогодні особливий день, коли можна здійснити найзаповітніші бажання — літнє сонцестояння. Нехай же твої мрії здійсняться, а життя наповниться щастям та гармонією. Зі святом!
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Сьогодні обов'язково спрямуй свої думки позитивне річище та загадай бажання. З днем літнього сонцестояння!
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Вітаю з найдовшим днем у році! Нехай таким же довгим, та світлим буде ваше життя!
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З днем літнього сонцестояння! Бажаю прекрасного літа, гармонії та чудесних сонячних днів.
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Вітаю з днем літнього сонцестояння. Бажаю гармонії, гарного літа та успіхів у всіх справах.
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Вітаю з найдовшим днем! Нехай запанує мир і сонячне світло ніколи не покине нас!
Красиві вірші українською мовою з днем літнього сонцестояння 20 червня
Засяє сонце високо,
Сонцестояння вже прийшло.
Земля його теплом зігріта,
Сьогодні день маківки літа!
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В День літнього сонцестояння
Бажаю щастя, процвітання.
Нехай не зникає любові тепло,
Бажаю, життя, щоб цікавим було!
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Дивись, як швидко час летить!
Хай Сонце радісно зігріє!
Лови, мій друже, світлу мить,
Повір скоріше в свою мрію!
З днем сонцестояння!
З днем літнього сонцестояння 2024 — привітання у сонячних та яскравих листівках
Раніше ми розповідали, що категорично не можна робити у день літнього сонцестояння.
Нагадаємо, ми писали, як правильно загадати бажання у літнє сонцестояння 20 червня 2024 року, щоб воно обов'язково збулося.
Також радимо вам дізнатися, чого очікувати від червневої повні, які відбудеться у знаку Козерогу вже на цьому тижні.
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