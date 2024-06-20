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Літнє сонцестояння 2024 — сонячні листівки та теплі побажання до свята

20 червня 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Привітання з днем літнього сонцестояння 2024 — красиві листівки, проза та вірші
Дівчина з великим вінком на голові. Фото: shutterstock.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цей четвер, 20 червня, українці зустрічають велику астрономічну та містичну подію, сповнену традиціями, ритуалами та прикметами, — літнє сонцестояння або найдовший день у році. У це свято заведено думати лише про хороше, веселитися, відпочивати у колі близьких людей, а також бажати один одному щастя, добробуту та успіху. 

Тож, спеціально до дня літнього сонцестояння 2024 року Новини.LIVE підготував теплі та сонячні привітання у прозі, віршах та листівках. 

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День літнього сонцестояння 2024 — теплі побажання у прозі та своїми словами 

Сьогодні особливий день, коли можна здійснити найзаповітніші бажання — літнє сонцестояння. Нехай же твої мрії здійсняться, а життя наповниться щастям та гармонією. Зі святом! 

***

Сьогодні обов'язково спрямуй свої думки позитивне річище та загадай бажання. З днем літнього сонцестояння!

***

Вітаю з найдовшим днем у році! Нехай таким же довгим, та світлим буде ваше життя!

*** 

З днем літнього сонцестояння! Бажаю прекрасного літа, гармонії та чудесних сонячних днів.

***

Вітаю з днем літнього сонцестояння. Бажаю гармонії, гарного літа та успіхів у всіх справах. 

*** 

Вітаю з найдовшим днем! Нехай запанує мир і сонячне світло ніколи не покине нас!

Красиві вірші українською мовою з днем літнього сонцестояння 20 червня 

Засяє сонце високо,
Сонцестояння вже прийшло.
Земля його теплом зігріта,
Сьогодні день маківки літа!

***

В День літнього сонцестояння
Бажаю щастя, процвітання.
Нехай не зникає любові тепло,
Бажаю, життя, щоб цікавим було!

***

Дивись, як швидко час летить!
Хай Сонце радісно зігріє!
Лови, мій друже, світлу мить,
Повір скоріше в свою мрію!
З днем сонцестояння!

З днем літнього сонцестояння 2024 — привітання у сонячних та яскравих листівках 

З днем літнього сонцестояння 2024 — привітання у сонячних та яскравих листівках
Привітання з днем літнього сонцестояння. Фото: Новини.LIVE
З днем літнього сонцестояння 2024 — листівки
Привітання з днем літнього сонцестояння. Фото: Новини.LIVE
День літнього сонцестояння 2024 — теплі побажання
Привітання з днем літнього сонцестояння. Фото: Новини.LIVE
Привітання з днем літнього сонцестояння 2024 — красиві листівки
Привітання з днем літнього сонцестояння. Фото: Новини.LIVE
Як красиво привітати з Днем літнього сонцестояння рідних, близьких, друзів та знайомих
Привітання з днем літнього сонцестояння. Фото: Новини.LIVE

 

Раніше ми розповідали, що категорично не можна робити у день літнього сонцестояння. 

Нагадаємо, ми писали, як правильно загадати бажання у літнє сонцестояння 20 червня 2024 року, щоб воно обов'язково збулося.

Також радимо вам дізнатися, чого очікувати від червневої повні, які відбудеться у знаку Козерогу вже на цьому тижні. 

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листівки
вірші
побажання

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