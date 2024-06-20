Поздравления с днем летнего солнцестояния 2024 — красивые открытки, проза и стихи

Летнее солнцестояние 2024 — солнечные открытки и теплые пожелания к празднику
В этот четверг, 20 июня, украинцы встречают большое астрономическое и мистическое событие, наполненное традициями, ритуалами и приметами — летнее солнцестояние или самый длинный день в году. В этот праздник принято думать только о хорошем, веселиться, отдыхать в кругу близких людей, а также желать друг другу счастья, благополучия и успеха.
Специально ко дню летнего солнцестояния 2024 года Новини.LIVE подготовил теплые и солнечные поздравления в прозе, стихах и открытках.
День летнего солнцестояния 2024 — теплые пожелания в прозе и своими словами
Сегодня особый день, когда можно осуществить самые заветные желания — летнее солнцестояние. Пусть же твои мечты сбудутся, а жизнь наполнится счастьем и гармонией. С праздником!
***
Сегодня обязательно направь свои мысли в позитивное русло и загадай желание. С днем летнего солнцестояния!
***
Поздравляю с самым длинным днем в году! Пусть такой же длинной, но светлой будет ваша жизнь!
***
С днем летнего солнцестояния! Желаю прекрасного лета, гармонии и чудесных солнечных дней.
***
Поздравляю с днем летнего солнцестояния. Желаю гармонии, хорошего лета и успехов по всех делах.
***
Поздравляю с самым длинным днем! Пусть воцарится мир и солнечный свет никогда не покинет нас!
Красивые стихи на украинском языке с днем летнего солнцестояния 20 июня
Засяє сонце високо,
Сонцестояння вже прийшло.
Земля його теплом зігріта,
Сьогодні день маківки літа!
***
В День літнього сонцестояння
Бажаю щастя, процвітання.
Нехай не зникає любові тепло,
Бажаю, життя, щоб цікавим було!
***
Дивись, як швидко час летить!
Хай Сонце радісно зігріє!
Лови, мій друже, світлу мить,
Повір скоріше в свою мрію!
З днем сонцестояння!
С днем летнего солнцестояния 2024 — поздравления в солнечных и ярких открытках
Ранее мы рассказывали, что категорически нельзя делать в день летнего солнцестояния.
Напомним, мы писали, как правильно загадать желание в летнее солнцестояние 20 июня 2024 года, чтобы оно обязательно сбылось.
Также советуем вам узнать, чего ожидать от июньского полнолуния, которое состоится в знаке Козерога уже на этой неделе.
Читайте Новини.LIVE!