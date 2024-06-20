Поздравления с днем летнего солнцестояния 2024 — красивые открытки, проза и стихи

Девушка с большим венком на голове. Фото: shutterstock.com

В этот четверг, 20 июня, украинцы встречают большое астрономическое и мистическое событие, наполненное традициями, ритуалами и приметами — летнее солнцестояние или самый длинный день в году. В этот праздник принято думать только о хорошем, веселиться, отдыхать в кругу близких людей, а также желать друг другу счастья, благополучия и успеха.

Специально ко дню летнего солнцестояния 2024 года Новини.LIVE подготовил теплые и солнечные поздравления в прозе, стихах и открытках.

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Сегодня особый день, когда можно осуществить самые заветные желания — летнее солнцестояние. Пусть же твои мечты сбудутся, а жизнь наполнится счастьем и гармонией. С праздником!

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Сегодня обязательно направь свои мысли в позитивное русло и загадай желание. С днем летнего солнцестояния!

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Поздравляю с самым длинным днем в году! Пусть такой же длинной, но светлой будет ваша жизнь!

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С днем летнего солнцестояния! Желаю прекрасного лета, гармонии и чудесных солнечных дней.

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Поздравляю с днем летнего солнцестояния. Желаю гармонии, хорошего лета и успехов по всех делах.

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Поздравляю с самым длинным днем! Пусть воцарится мир и солнечный свет никогда не покинет нас!

Красивые стихи на украинском языке с днем летнего солнцестояния 20 июня

Засяє сонце високо,

Сонцестояння вже прийшло.

Земля його теплом зігріта,

Сьогодні день маківки літа!

***

В День літнього сонцестояння

Бажаю щастя, процвітання.

Нехай не зникає любові тепло,

Бажаю, життя, щоб цікавим було!

***

Дивись, як швидко час летить!

Хай Сонце радісно зігріє!

Лови, мій друже, світлу мить,

Повір скоріше в свою мрію!

З днем сонцестояння!

С днем летнего солнцестояния 2024 — поздравления в солнечных и ярких открытках

Поздравление с днем летнего солнцестояния. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с днем летнего солнцестояния. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с днем летнего солнцестояния. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с днем летнего солнцестояния. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с днем летнего солнцестояния. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы рассказывали, что категорически нельзя делать в день летнего солнцестояния.

Напомним, мы писали, как правильно загадать желание в летнее солнцестояние 20 июня 2024 года, чтобы оно обязательно сбылось.

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