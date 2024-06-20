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Летнее солнцестояние 2024 — солнечные открытки и теплые пожелания к празднику

20 июня 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Поздравления с днем летнего солнцестояния 2024 — красивые открытки, проза и стихи
Девушка с большим венком на голове. Фото: shutterstock.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В этот четверг, 20 июня, украинцы встречают большое астрономическое и мистическое событие, наполненное традициями, ритуалами и приметами — летнее солнцестояние или самый длинный день в году. В этот праздник принято думать только о хорошем, веселиться, отдыхать в кругу близких людей, а также желать друг другу счастья, благополучия и успеха.

Специально ко дню летнего солнцестояния 2024 года Новини.LIVE подготовил теплые и солнечные поздравления в прозе, стихах и открытках.

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День летнего солнцестояния 2024 — теплые пожелания в прозе и своими словами

Сегодня особый день, когда можно осуществить самые заветные желания — летнее солнцестояние. Пусть же твои мечты сбудутся, а жизнь наполнится счастьем и гармонией. С праздником!

***

Сегодня обязательно направь свои мысли в позитивное русло и загадай желание. С днем летнего солнцестояния!

***

Поздравляю с самым длинным днем в году! Пусть такой же длинной, но светлой будет ваша жизнь!

***

С днем летнего солнцестояния! Желаю прекрасного лета, гармонии и чудесных солнечных дней.

***

Поздравляю с днем летнего солнцестояния. Желаю гармонии, хорошего лета и успехов по всех делах.

***

Поздравляю с самым длинным днем! Пусть воцарится мир и солнечный свет никогда не покинет нас!

Красивые стихи на украинском языке с днем летнего солнцестояния 20 июня

Засяє сонце високо,
Сонцестояння вже прийшло.
Земля його теплом зігріта,
Сьогодні день маківки літа!

***

В День літнього сонцестояння
Бажаю щастя, процвітання.
Нехай не зникає любові тепло,
Бажаю, життя, щоб цікавим було!

***

Дивись, як швидко час летить!
Хай Сонце радісно зігріє!
Лови, мій друже, світлу мить,
Повір скоріше в свою мрію!
З днем сонцестояння!

С днем летнего солнцестояния 2024 — поздравления в солнечных и ярких открытках

С днем летнего солнцестояния 2024 года — поздравления в солнечных и ярких открытках.
Поздравление с днем летнего солнцестояния. Фото: Новини.LIVE
С днем летнего солнцестояния 2024 года.
Поздравление с днем летнего солнцестояния. Фото: Новини.LIVE
День летнего солнцестояния 2024 — теплые пожелания
Поздравление с днем летнего солнцестояния. Фото: Новини.LIVE
Поздравления с днем летнего солнцестояния 2024 года.
Поздравление с днем летнего солнцестояния. Фото: Новини.LIVE
Как красиво поздравить с Днем летнего солнцестояния родных, близких, друзей и знакомых
Поздравление с днем летнего солнцестояния. Фото: Новини.LIVE

 

Ранее мы рассказывали, что категорически нельзя делать в день летнего солнцестояния.

Напомним, мы писали, как правильно загадать желание в летнее солнцестояние 20 июня 2024 года, чтобы оно обязательно сбылось.

Также советуем вам узнать, чего ожидать от июньского полнолуния, которое состоится в знаке Козерога уже на этой неделе.

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