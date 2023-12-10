Любив і передумав — дружина Віктора Павліка розповіла про стосунки з татом

Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate

Дружина Віктора Павліка — Катерина Репяхова — розповіла, що вже давно не спілкується зі своїм батьком і навіть не знає, через що у них зіпсувалися стосунки.

Цим поділилася, відповідаючи на питання підписників у сторіс в Instagram.

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Для тата мене не існує

Блогерка Катерина Репяхова відповідала на питання прихильників у сторіс і ділилася спогадами з дитинства, наприклад, як мама возила її у подорожі до Лондону і Парижу.

Скриншот зі сторіс instagram.com/repyahovakate

Також дівчина опублікувала старі фото тата і написала, що прощає його. Підписники запитали дівчину, за що вона має його прощати.

Скриншот зі сторіс instagram.com/repyahovakate

"Для мого тата мене більше не існує, я не знаю чому. Не питайте. Якби я знала, я би відповіла", — написала дружина Віктора Павліка у сторіс.

Вона зауважила, що у дитинстві тато дуже її любив, умовляв маму народити йому третю дитину. Проте у якись момент щось трапилося і до сьогодні з батьком не спілкується вся родина: ні брати, ні сестри.

Скриншот зі сторіс instagram.com/repyahovakate

Що саме відбулося Катерина вирішила не розповідати, проте поділилася, що батько подавав на неї до суду, який вона виграла.

Скриншот зі сторіс instagram.com/repyahovakate

"Він мене з цим привітав. Але я його пробачила. Чесно. І завжди прийду на допомогу, якщо треба буде", — додала Репяхова.

На питання, чи бачиться дідусь з Михайлом, сином Катерини і Віктора, дівчина відповіла, що він ніколи не бачив онука і навіть не вітав її з народженням сина.

Скриншот зі сторіс instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, Віктор Павлік відмовляється від операції на серці.

Також ми писали, що дружина Віктора Павліка похизувалася подарунком за тисячі доларів.