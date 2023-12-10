Любил и передумал — жена Виктора Павлика рассказала об отношениях с папой
Жена Виктора Павлика — Екатерина Репяхова — рассказала, что уже давно не общается со своим отцом и даже не знает, из-за чего у них испортились отношения.
Этим поделилась, отвечая на вопросы подписчиков в сторис в Instagram.
Для папы меня не существует
Блогер Екатерина Репяхова отвечала на вопросы поклонников в сторис и делилась воспоминаниями с детства, например, как мама возила ее в путешествия в Лондон и Париж.
Также девушка опубликовала старые фото папы и написала, что прощает его. Подписчики спросили девушку, за что она должна его прощать.
"Для моего папы меня больше не существует, я не знаю почему. Не спрашивайте. Если бы я знала, я бы ответила", — написала жена Виктора Павлика в сторис.
Она заметила, что в детстве папа очень любил ее, уговаривал маму родить ему третьего ребенка. Однако в какой-то момент что-то случилось и сегодня с отцом не общается вся семья: ни братья, ни сестры.
Что произошло Катерина решила не рассказывать, однако поделилась, что отец подавал на нее в суд, который она выиграла.
"Он меня с этим поздравил. Но я его простила. Честно. И всегда приду на помощь, если нужно будет", — добавила Репяхова.
На вопрос, видится ли дедушка с Михаилом, сыном Екатерины и Виктора, она ответила, что он никогда не видел внука и даже не поздравлял ее с рождением сына.
Напомним, Виктор Павлик отказывается от операции на сердце.
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