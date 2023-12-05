"Людина-павук" Том Голланд відверто зізнався, що обожнює найбільше у коханій Зендаї

Актор Том Голланд та Зендея. Фото: instagram.com/tom.96.zendaya/

Актор Том Голланд не часто говорить про свою дівчину Зендею, з якою він зустрічається понад два роки. Але цього разу зробив виключення.

Про це пише Daily Mail.

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Том Голланд вже розповів, що рпідкорив кохану, коли допоміг їй вирішити одне непросте питання. Зірка "Людини-павука" полагодив Зендеї двері вдома. Це було ще на початку стосунків акторів. Тепер, як зізнається актор, вони закохані. Але нещодавно Голланд розповів про подробиці їхній стосунків.

"Зендая, мабуть, найчесніша зі мною з мого оточення. І я це люблю у ній найбільше", — сказав актор.

Зірка "Людини-павука" також назвав своїх колег Роберта Дауні — молодшого та Бенедикта Камбербетча серед акторів, до яких він звертається за порадою.

"Дауні дуже чесний — іноді навіть занадто. Я дуже поважаю думку Роберта. Він багато чому мене навчив, і я завжди співаю йому дифірамби, я люблю цього хлопця. І захоплююсь ним", — розповів актор.

Том додав: "Бенедикт Камбербетч — людина, у якої я теж часто питаю поради щодо акторської гри".

Том Холланд грає Пітера Паркера з 2016 року. Тоді ж на зйомках фільму "Людина-павук: Повернення додому" він познайомився із Зендеєю. Про романтичні стосунки пари стало відомо лише 2021 року. Закохані вважають за краще не поширюватися на своє особисте життя.

Нагадаємо, стало відомо, чи зіграє знову Роберт Дауні-молодший Залізну людину.

Раніше Зендея відмовилась застібати сукню на червоній доріжці.