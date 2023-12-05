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"Человек-паук" Том Холланд откровенно признался, что обожает больше всего в любимой Зендае

5 декабря 2023 14:06
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"Человек-паук" Том Голланд откровенно признался, что обожает больше всего в любимой Зендае
Актер Том Холланд и Зендея. Фото: instagram.com/tom.96.zendaya/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Актер Том Холланд не часто говорит о своей девушке Зендае, с которой встречается более двух лет. Но в этот раз сделал исключение.

Об этом пишет Daily Mail.

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Подробности романа Том Холланда и Зендейи

Том Холланд уже рассказал, что покорил любимую, когда помог ей решить один непростой вопрос. Звезда "Человека-паука" починил Зендее дверь дома. Это было еще в начале романа актеров. Теперь, как признается актер, они влюблены. Но недавно Холланд рассказал о подробностях их отношений.

 

"Зендая, пожалуй, самая честная со мной из моего окружения. И я это люблю в ней больше всего", — сказал актер.

Звезда "Человека-паука" также назвал своих коллег Роберта Дауни - младшего и Бенедикта Камбербетча среди актеров, к которым он обращается за советом.

"Дауни очень честный — иногда даже слишком. Я очень уважаю мнение Роберта. Он многому меня научил, и я всегда пою ему дифирамбы, я люблю этого парня. И восхищаюсь им", — рассказал актер.

Том добавил: "Бенедикт Камбербетч — человек, у которого я тоже часто спрашиваю совета по актерской игре".

Том Холланд играет Питера Паркера с 2016 года. Тогда же на съемках фильма "Человек-паук: Возвращение домой" он познакомился с Зендаей. О романтических отношениях пары стало известно только в 2021 году. Влюбленные предпочитают не распространяться о своей личной жизни.

Напомним, стало известно, сыграет ли снова Роберт Дауни-младший Железного человека.

Ранее Зендея отказалась застегивать платье на красной дорожке.

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