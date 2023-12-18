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Мадонна на сцені поцілувалася з оголеною танцівницею

18 грудня 2023 17:42
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Мадонна на сцені поцілувалася з оголеною танцівницею
Мадонна на своєму концерті. Фото: BackGrid
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

65-річна Мадонна не втомлюється епатувати. Вона продовжує свій святковий тур і днями, на концерті у Брукліні, дала жару. 

Про це пише Daily Mail. 

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Прихильники Мадонни вже звикли до того, що її виступи не обходяться без сюрпризів. Та їй вдалося вкотре здивувати. 

Зірка виступала з підтанцовкою, які зявилися на сцені топлес. У якийсь момент співачці зав'язали очі і одна з оголених танцівниць пристрастно поцілувала її. 

 

Мадонна
Концерт Мадонни. Фото: BackGrid

Також Мадонна вбиралася у дуже відверті костюми і комбінації, а артисти балету торкалися її у неочікуваних місцях. 

 

Мадонна
Концерт Мадонни. Фото: BackGrid

Артистка виконувала сет-лист із 45 пісень і показала безліч нарядів, серед яких костюм довгоногої відвертої нареченої і сексуальної черниці.

 

Мадонна
Концерт Мадонни. Фото: BackGrid

Та найбільше прихильників здивувало те, що під час  одного з виступів на сцені з'явилася прийомна донька Мадонни, 11-річна Естер. Вона була вбрана в облягаючий комбінезон і довгі рукавички. 

 

донька Мадонни
Концерт Мадонни. Фото: BackGrid

Вона з'явилася біля діджейського пульта і танцювала разом з іншими епатажними танцівниками. 

Нагадаємо, Мадонна у шкіряному корсеті влаштувала відверту фотосесію у ванній. 

Також ми писали, що донька Мадонни знялась у рекламі, яку створив штучний інтелект. 

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