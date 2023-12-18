Мадонна на сцені поцілувалася з оголеною танцівницею

Мадонна на своєму концерті. Фото: BackGrid

65-річна Мадонна не втомлюється епатувати. Вона продовжує свій святковий тур і днями, на концерті у Брукліні, дала жару.

Про це пише Daily Mail.

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Еротичний виступ

Прихильники Мадонни вже звикли до того, що її виступи не обходяться без сюрпризів. Та їй вдалося вкотре здивувати.

Зірка виступала з підтанцовкою, які зявилися на сцені топлес. У якийсь момент співачці зав'язали очі і одна з оголених танцівниць пристрастно поцілувала її.

Концерт Мадонни. Фото: BackGrid

Також Мадонна вбиралася у дуже відверті костюми і комбінації, а артисти балету торкалися її у неочікуваних місцях.

Концерт Мадонни. Фото: BackGrid

Артистка виконувала сет-лист із 45 пісень і показала безліч нарядів, серед яких костюм довгоногої відвертої нареченої і сексуальної черниці.

Концерт Мадонни. Фото: BackGrid

Та найбільше прихильників здивувало те, що під час одного з виступів на сцені з'явилася прийомна донька Мадонни, 11-річна Естер. Вона була вбрана в облягаючий комбінезон і довгі рукавички.

Концерт Мадонни. Фото: BackGrid

Вона з'явилася біля діджейського пульта і танцювала разом з іншими епатажними танцівниками.

Нагадаємо, Мадонна у шкіряному корсеті влаштувала відверту фотосесію у ванній.

Також ми писали, що донька Мадонни знялась у рекламі, яку створив штучний інтелект.