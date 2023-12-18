Мадонна на сцене поцеловалась с обнаженной танцовщицей.

Мадонна на своем концерте. Фото: BackGrid

65-летняя Мадонна не устает эпатировать. Она продолжает свой праздничный тур и на днях, на концерте в Бруклине, зажгла.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Эротическое выступление

Поклонники Мадонны уже привыкли к тому, что ее выступления не обходятся без сюрпризов. Но ей удалось еще раз удивить.

Звезда выступала с подтанцовкой, появившимися на сцене топлесс. В какой-то момент певице завязали глаза и одна из обнаженных танцовщиц страстно поцеловала ее.

Концерт Мадонны. Фото: BackGrid

Также Мадонна наряжалась в откровенные костюмы и комбинации, а артисты балета касались ее в неожиданных местах.

Концерт Мадонны. Фото: BackGrid

Артистка исполняла сет-лист из 45 песен и показала множество нарядов, среди которых костюм длинногой откровенной невесты и сексуальной монахини.

Концерт Мадонны. Фото: BackGrid

Но больше поклонников удивило то, что во время одного из выступлений на сцене появилась приемная дочь Мадонны, 11-летняя Эстер. Она была одета в облегающий комбинезон и длинные перчатки.

Концерт Мадонны. Фото: BackGrid

Она появилась у диджейского пульта и танцевала вместе с другими эпатажными танцовщиками.

Напомним, Мадонна в кожаном корсете устроила откровенную фотосессию в ванной.

Также мы писали, что дочь Мадонны снялась в рекламе, созданной искусственным интеллектом.