Мадонна на сцене поцеловалась с обнаженной танцовщицей
65-летняя Мадонна не устает эпатировать. Она продолжает свой праздничный тур и на днях, на концерте в Бруклине, зажгла.
Об этом пишет Daily Mail.
Эротическое выступление
Поклонники Мадонны уже привыкли к тому, что ее выступления не обходятся без сюрпризов. Но ей удалось еще раз удивить.
Звезда выступала с подтанцовкой, появившимися на сцене топлесс. В какой-то момент певице завязали глаза и одна из обнаженных танцовщиц страстно поцеловала ее.
Также Мадонна наряжалась в откровенные костюмы и комбинации, а артисты балета касались ее в неожиданных местах.
Артистка исполняла сет-лист из 45 песен и показала множество нарядов, среди которых костюм длинногой откровенной невесты и сексуальной монахини.
Но больше поклонников удивило то, что во время одного из выступлений на сцене появилась приемная дочь Мадонны, 11-летняя Эстер. Она была одета в облегающий комбинезон и длинные перчатки.
Она появилась у диджейского пульта и танцевала вместе с другими эпатажными танцовщиками.
Напомним, Мадонна в кожаном корсете устроила откровенную фотосессию в ванной.
Также мы писали, что дочь Мадонны снялась в рекламе, созданной искусственным интеллектом.
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