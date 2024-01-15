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Мадонна осоромилась на своєму концерті в Торонто та вибачилася перед фанатами

15 січня 2024 23:29
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Стас Кожушко
Редактор
Мадонна осоромилась на своєму концерті в Торонто та вибачилася перед фанатами
Американська співачка Мадонна. Фото: Instagram/madonna
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Американська співачка Мадонна зараз дає концерти в рамках свого ювілейного туру, присвяченого 40-річчю музичної кар’єри. Після Європи семиразова лауреатка премії "Ґреммі" виступає в Північній Америці. Втім, в канадському Торонто 65-річна мегазірка осоромилась перед тисячами фанатів. 

Про це пише видання People.

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Мадонна вибачилась перед канадськими фанатами

В рамках Celebration Tour Мадонна з командою завітала з шоу до Scotiabank Arena в Торонто. Втім, в насиченому гастрольному графіку зірка, вочевидь, забула де співає. Артистка привітала місцеву публіку словами "Привіт, Бостон", щоправда, згодом швидко вибачилася і виправила назву міста. До цього Мадонна була в Бостоні у TD Garden під час двох своїх виступів.

Співачка поставилась до конфузу з іронією. Мадонна з матюками попросила вибачення та згадала свою колегу, Леді Гагу. 

"Ви, напевно, сердитеся на мене, тому що я сказав "Привіт, Бостон"? Мені шкода. Що це за й**ане л**но було? Це було б так, якби ви, народе, сказали: "Гей, Леді Гага грає сьогодні ввечері!". Я б цього не хотіла. Я маю на увазі, знаєте, нічого не маю проти Леді Гаги. Кохаю її. Я люблю будь-кого, хто нижчий за мене", — промовила Мадонна та розсміялася.

Насправді Мадонні закидали ворожнечу з Леді Гагою протягом багатьох років. Однак 2019 року вони сфотографувались разом після вручення премії "Оскар", чим поклали кінець численним пліткам з цього приводу. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що донька Мадонни знялась у рекламі, яку створив штучний інтелект. Також ми розповідали, що у  Держдумі РФ відреагували на виступ Мадонни з прапором України.

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Мадонна
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