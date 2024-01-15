Мадонна осоромилась на своєму концерті в Торонто та вибачилася перед фанатами

Американська співачка Мадонна. Фото: Instagram/madonna

Американська співачка Мадонна зараз дає концерти в рамках свого ювілейного туру, присвяченого 40-річчю музичної кар’єри. Після Європи семиразова лауреатка премії "Ґреммі" виступає в Північній Америці. Втім, в канадському Торонто 65-річна мегазірка осоромилась перед тисячами фанатів.

Про це пише видання People.

Читайте також:

Мадонна вибачилась перед канадськими фанатами

В рамках Celebration Tour Мадонна з командою завітала з шоу до Scotiabank Arena в Торонто. Втім, в насиченому гастрольному графіку зірка, вочевидь, забула де співає. Артистка привітала місцеву публіку словами "Привіт, Бостон", щоправда, згодом швидко вибачилася і виправила назву міста. До цього Мадонна була в Бостоні у TD Garden під час двох своїх виступів.

Співачка поставилась до конфузу з іронією. Мадонна з матюками попросила вибачення та згадала свою колегу, Леді Гагу.

"Ви, напевно, сердитеся на мене, тому що я сказав "Привіт, Бостон"? Мені шкода. Що це за й**ане л**но було? Це було б так, якби ви, народе, сказали: "Гей, Леді Гага грає сьогодні ввечері!". Я б цього не хотіла. Я маю на увазі, знаєте, нічого не маю проти Леді Гаги. Кохаю її. Я люблю будь-кого, хто нижчий за мене", — промовила Мадонна та розсміялася.

Насправді Мадонні закидали ворожнечу з Леді Гагою протягом багатьох років. Однак 2019 року вони сфотографувались разом після вручення премії "Оскар", чим поклали кінець численним пліткам з цього приводу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що донька Мадонни знялась у рекламі, яку створив штучний інтелект. Також ми розповідали, що у Держдумі РФ відреагували на виступ Мадонни з прапором України.