Мадонна оконфузилась на своем концерте в Торонто и извинилась перед фанатами

Американская певица Мадонна. Фото: Instagram/madonna

Американская певица Мадонна сейчас дает концерты в рамках своего юбилейного тура, посвященного 40-летию музыкальной карьеры. После Европы семикратный лауреат премии "Грэмми" выступает в Северной Америке. Впрочем, в канадском Торонто 65-летняя мега-звезда оконфузилась перед тысячами фанатов.

Об этом пишет издание People.

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Мадонна извинилась перед канадскими фанатами

В рамках Celebration Tour Мадонна с командой посетила шоу в Scotiabank Arena в Торонто. Впрочем, в насыщенном гастрольном графике звезда, очевидно, забыла, где поет. Артистка приветствовала местную публику словами "Привет, Бостон", правда, впоследствии быстро извинилась и исправила название города. До этого Мадонна была в Бостоне в TD Garden во время двух выступлений.

Певица отнеслась к конфузу с иронией. Мадонна с матерными словами извинилась и вспомнила свою коллегу, Леди Гагу.

"Вы, наверное, сердитесь на меня, потому что я сказал "Привет, Бостон"? Мне жаль. Что это за й**аное г**но было? Это было бы так, если бы вы, народ, сказали: "Эй, Леди Гага играет сегодня вечером!". Я бы этого не хотела. Я имею в виду, знаете, ничего не имею против Леди Гаги. Люблю ее. Я люблю любого, кто ниже меня", — сказала Мадонна и рассмеялась.

На самом деле Мадонне закидывали вражду с Леди Гагой на протяжении многих лет. Однако в 2019 году они сфотографировались вместе после вручения премии "Оскар", чем положили конец многочисленным сплетням по этому поводу.

Напомним, ранее мы писали, что дочь Мадонны снялась в рекламе, созданной искусственным интеллектом. Также мы рассказывали, что в Госдуме РФ отреагировали на выступление Мадонны с флагом Украины.