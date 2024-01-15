Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Мадонна оконфузилась на своем концерте в Торонто и извинилась перед фанатами arrow

Мадонна оконфузилась на своем концерте в Торонто и извинилась перед фанатами

15 января 2024 23:29
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Мадонна оконфузилась на своем концерте в Торонто и извинилась перед фанатами
Американская певица Мадонна. Фото: Instagram/madonna
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Американская певица Мадонна сейчас дает концерты в рамках своего юбилейного тура, посвященного 40-летию музыкальной карьеры. После Европы семикратный лауреат премии "Грэмми" выступает в Северной Америке. Впрочем, в канадском Торонто 65-летняя мега-звезда оконфузилась перед тысячами фанатов.

Об этом пишет издание People.

Читайте также:

Мадонна извинилась перед канадскими фанатами

В рамках Celebration Tour Мадонна с командой посетила шоу в Scotiabank Arena в Торонто. Впрочем, в насыщенном гастрольном графике звезда, очевидно, забыла, где поет. Артистка приветствовала местную публику словами "Привет, Бостон", правда, впоследствии быстро извинилась и исправила название города. До этого Мадонна была в Бостоне в TD Garden во время двух выступлений.

Певица отнеслась к конфузу с иронией. Мадонна с матерными словами извинилась и вспомнила свою коллегу, Леди Гагу.

"Вы, наверное, сердитесь на меня, потому что я сказал "Привет, Бостон"? Мне жаль. Что это за й**аное г**но было? Это было бы так, если бы вы, народ, сказали: "Эй, Леди Гага играет сегодня вечером!". Я бы этого не хотела. Я имею в виду, знаете, ничего не имею против Леди Гаги. Люблю ее. Я люблю любого, кто ниже меня", — сказала Мадонна и рассмеялась.

На самом деле Мадонне закидывали вражду с Леди Гагой на протяжении многих лет. Однако в 2019 году они сфотографировались вместе после вручения премии "Оскар", чем положили конец многочисленным сплетням по этому поводу.

Напомним, ранее мы писали, что дочь Мадонны снялась в рекламе, созданной искусственным интеллектом. Также мы рассказывали, что в Госдуме РФ отреагировали на выступление Мадонны с флагом Украины.

концерт
соцсети
Мадонна
зарубежные звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме