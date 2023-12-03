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Макс Барських представив наймасштабніше шоу за останні роки

3 грудня 2023 14:57
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Макс Барських представив наймасштабніше шоу за останні роки
Співак Макс Барських. Фото: менеджмент артиста
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Макс Барських представив наймасштабніше шоу з початку повномасштабного вторгнення для десяти тисячі прихильників у київському Палаці Спорту. На благодійному концерті артист представив новий англо-україномовний альбом "Зорепад". 

Про це повідомляє менеджмент співака. 

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Концерт-подяка українцям

Концерт Макса Барських став наймасштабнішим за увесь час повномасштабного вторгнення й розпочався зі слів подяки ЗСУ, ДСНС, волонтерам, медикам та кожному, хто щодня наближає нашу перемогу. Частина коштів з прибутку традиційно буде спрямована українським військовим на цільові потреби. 

Благодійне шоу музиканта, з яким він вирушить містами України — це дворічний аналіз шляху та вибору, який Барських пройшов зі своїм слухачем. У новий альбом увійшли золоті хіти співака українською та англомовний репертуар. 

 

Концерт Макса Барських. Фото: менеджмент артиста

У шоу взяла участь і співачка Надя Дорофєєва, з якою Барських виконав спільний трек "Ритми". Крім зіркового дуету Макс дивував трюками: у рамках одного з виступів артист літав над сценою.

 

Надя Дорофєєва і Макс Барських. Фото: менеджмент артиста
Концерт Макса Барських. Фото: менеджмент артиста

Сам Макс зізнався, що цього шоу не було б без його прихильників, тож його він присвячує саме їм. 

"В момент, коли я сумнівався, саме українці переконали мене переходити повністю на українську. Мій вибір не лише підтримали, а й допомогли знайти нового себе в творчості. Тому, мені є за що дякувати кожному українцю", — поділився артист. 

Він також розповів про свої враження від самого концерту. 

"Вчора у Палаці Спорту відбулося шоу "Зорепад". Я вийшов до вас і розповів історію свого шляху за ці майже два роки війни. Від першого дня, коли, здавалось, не буде більше пісень і не буде виступів, і до вчора, коли десять тисяч людей співали зі мною старі й нові пісні українською. Цей момент вже історія. Я ще раз хочу подякувати тим, хто повернув нам надію в завтра і дає можливість жити на своїй землі. Дякую нашим захисникам і захисницям, дякую президентові, дякую кожному українцю, що продовжує супротив. Я вірю в наше майбутнє!" — заявив Макс.

 

Концерт Макса Барських. Фото: менеджмент артиста
Концерт Макса Барських. Фото: менеджмент артиста
Співак Макс Барських. Фото: менеджмент артиста

Креативним продюсером шоу виступив Алан Бадоєв, а режисером та хореографом-постановником Руслан Махов.

Зіркові гості

На концерті було більш ніж 10 тисяч людей. Послухати Макса Барських прийшли і зірки українського шоубізнесу. 

Серед них і співачки Jerry Heil, Tayanna, співак CHEEV, блогерка Раміна, дружина нардепа Миколи Тищенка — Алла Боня та багато інших.

 

Джері Хейл
Jerry Heil на концерті Макса Барських. Фото: менеджмент артиста
Таяна
Tayanna на концерті Макса Барських. Фото: менеджмент артиста
Раміна і Алла Боня
Раміна і Алла Боня на концерті Макса Барських. Фото: менеджмент артиста
Чеєв
CHEEV на концерті Макса Барських. Фото: менеджмент артиста
Євген Синельников на концерті Макса Барських. Фото: менеджмент артиста
Продюсер Михайло Ясинський на концерті Макса Барських. Фото: менеджмент артиста

Нагадаємо, Макс Барських розповів, як переходив на українську мову у творчості.

Також ми писали, що Макс Барських представив кліп, знятий до повномасштабного вторгнення.

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