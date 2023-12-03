Макс Барских представил самое масштабное шоу за последние годы

Певец Макс Барских. Фото: менеджмент артиста

Макс Барских представил самое масштабное шоу с начала полномасштабного вторжения для десяти тысяч поклонников в киевском Дворце Спорта. На благотворительном концерте артист представил новый англо-украиноязычный альбом "Звездопад".

Об этом сообщает менеджмент певца.

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Концерт Макса Барских стал самым масштабным за все время полномасштабного вторжения и начался со слов благодарности ВСУ, ГСЧС, волонтерам, медикам и каждому, кто ежедневно приближает нашу победу. Часть средств прибыли традиционно будет направлена украинским военным на целевые нужды.

Благотворительное шоу музыканта, с которым он отправится по городам Украины — это двухлетний анализ пути и выбора, который Барских прошел вместе со своим слушателем. В новый альбом вошли золотые хиты певца на украинском и англоязычный репертуар.

Концерт Макса Барских. Фото: менеджмент артиста

В шоу приняла участие и певица Надя Дорофеева, с которой Барских исполнил общий трек "Ритмы". Помимо звездного дуэта Макс удивлял трюками: в рамках одного из выступлений артист летал над сценой.

Надя Дорофеева и Макс Барских. Фото: менеджмент артиста

Концерт Макса Барских. Фото: менеджмент артиста

Сам Макс признался, что этого шоу не было бы без его поклонников, поэтому его он посвящает именно им.

"В момент, когда я сомневался, именно украинцы убедили меня переходить полностью на украинский. Мой выбор не только поддержали, но и помогли найти нового себя в творчестве. Поэтому, мне есть за что благодарить каждого украинца", — поделился артист.

Он также рассказал о своих впечатлениях от самого концерта.

"Вчера во Дворце Спорта состоялось шоу "Звездопад". Я вышел к вам и рассказал историю своего пути за эти почти два года войны. С первого дня, когда, казалось, не будет больше песен и не будет выступлений, и до вчера, когда десять тысяч людей пели со мной старые и новые песни на украинском. Этот момент уже история. Я еще раз хочу поблагодарить тех, кто вернул нам надежду в завтра и дает возможность жить на своей земле. Спасибо нашим защитникам и защитницам, спасибо президенту, спасибо каждому украинцу, что продолжает сопротивление. Я верю в наше будущее!" — заявил Макс.

Концерт Макса Барских. Фото: менеджмент артиста

Концерт Макса Барских. Фото: менеджмент артиста

Певец Макс Барских. Фото: менеджмент артиста

Креативным продюсером шоу выступил Алан Бадоев, а режиссером и хореографом-постановщиком Руслан Махов.

Звездные гости

На концерте было более 10 тысяч человек. Послушать Макса Барских пришли звезды украинского шоубизнеса.

Среди них и певицы Jerry Heil, Tayanna, певец CHEEV, блоггер Рамина, жена нардепа Николая Тищенко — Алла Боня и многие другие.

Jerry Heil на концерте Макса Барских. Фото: менеджмент артиста

Tayanna на концерте Макса Барских. Фото: менеджмент артиста

Рамина и Алла Боня на концерте Макса Барских. Фото: менеджмент артиста

CHEEV на концерте Макса Барских. Фото: менеджмент артиста

Напомним, Макс Барских рассказал, как переходил на украинский язык в творчестве.

Также мы писали, что Макс Барских представил клип, снятый до полномасштабного вторжения.