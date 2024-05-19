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Макс Барських запалив Палац спорту енергійним виступом, на який завітали українські зірки

19 травня 2024 19:27
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Макс Барських відіграв потужний концерт у Києві — фото
Кадр з виступу співака Макса Барських у Києві. Фото: менеджмент артиста
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український співак Макс Барських виступив з надихаючим шоу "Зорепад. На біс" у київському Палаці спорту. На концерті лунали легендарні пісні та нові хіти українською.

Про це повідомляє менеджмент артиста.

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Макс Барських відіграв потужний концерт у Києві

15 травня Макс Барських відіграв концерт у Палаці Спорту. Незмінно щирий та щедрий на прояв найглибших почуттів співак підготував для слухачів особливий репертуар, який вони буквально знають на пам'ять. Саме ці пісні понад 15 років є символом такої бажаної, особливо сьогодні, стабільності. Але й нові хіти артиста глядачі співали у форматі великого багатотисячного караоке, підтримуючи тим самим музиканта.

Макс Барських потужно виступив у Києві
Кадр з виступу співака Макса Барських у Києві. Фото: менеджмент артиста
Макс Барських запалив Палац Спорту енергійним виступом, на який завітали українські зірки - фото 2
Кадр з виступу співака Макса Барських у Києві. Фото: менеджмент артиста
Макс Барських запалив Палац Спорту
Кадр з виступу співака Макса Барських у Києві. Фото: менеджмент артиста
Концерт Макса Барських відвідало багато зірок
Кадр з виступу співака Макса Барських у Києві. Фото: менеджмент артиста

"Цей концерт був для мене дуже особливим. Як і кожен українець, я відчуваю велику напругу та роз'єднаність у нашому суспільстві, багато сварок, багато переживань... Саме тому у цей вечір я зосередився на спілкуванні зі своїм слухачем, щоб надати їм надію та повернути віру в те, що пісня може гуртувати людей навколо своєї країни — навколо нашої загальної місії. Як і завжди, мій концерт почався з подяки нашим військовим, яким ми завдячуємо щохвилини безпеці нашого життя", — пояснив Барських.

Прокоментувала концерт співака і його колега Наталя Могилевська, яка відзначила його талант.

"Ніжний, скромний, романтичний. Завжди працює над собою. Прекрасний музикант та людина, яка не біжить за титулами, а йде своїм шляхом. Своїм прекрасним окремим шляхом. Дякую тобі, Максе! Я вчора була дуже приємно вражена цілісністю твого внутрішнього спокою, твоїм прекрасним концертом, який несе радість і позитив людям", — захоплюється виступом Барських вона.

На концерті у Палаці спорту прихильники Барських заспівали разом “Тумани”, “Танцювати” “Бестселер”, “Небо”, “Зорепад”, “Подруга ніч”, “Знайди себе”, “Але”, “В твоїх очах”, “Чекай мене”, “Все можливо”, “Замало”, “Ритми” та багато інших. 

Серед українських зірок на виступі можна було побачити Олю Полякову з донькою Марією, Машу Єфросиніну із сином Олександром, продюсера Михайла Ясинського, співачку Аню Трінчер, ETO LUBOV, гурт Ziferblat, співака Ostrovskyi, Генадія Вітера, Володимира Завадюка, Олю Бажану та багато інших.

Полякова та Єфпросиніна завітали на виступ Барських
Співачка Оля Полякова та ведуча Маша Єфросиніна на виступі співака Макса Барських у Києві. Фото: менеджмент артиста
Трінчер прийшла на виступ Барських у Києві
Співачка Анна Трінчер на виступі співака Макса Барських у Києві. Фото: менеджмент артиста

Раніше Макс Барських презентував новий кліп та похизувався сталевим пресом. Також він розповів, що переживав на початку повномасштабного вторгнення.

Київ
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