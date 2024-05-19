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Макс Барских зажег Дворец спорта энергичным выступлением, которое посетили украинские звезды

19 мая 2024 19:27
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Макс Барских отыграл мощный концерт в Киеве.
Кадр выступления певца Макса Барских в Киеве. Фото: менеджмент артиста
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский певец Макс Барских выступил с вдохновляющим шоу "Звездопад. На бис" в киевском Дворце спорта. На концерте звучали легендарные песни и новые хиты на украинском.

Об этом сообщает менеджмент артиста.

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Макс Барских отыграл мощный концерт в Киеве

15 мая Макс Барских отыграл концерт во Дворце спорта. Неизменно искренний и щедрый для проявления глубочайших чувств певец подготовил для слушателей особый репертуар, который они буквально знают наизусть. Именно эти песни более 15 лет являются символом столь желанной, особенно сегодня, стабильности. Но новые хиты артиста зрители пели в формате большого многотысячного караоке, поддерживая тем самым музыканта.

Макс Барских мощно выступил в Киеве
Кадр выступления певца Макса Барских в Киеве. Фото: менеджмент артиста
Макс Барских зажег Дворец Спорта энергичным выступлением, которое посетили украинские звезды - фото 2
Кадр выступления певца Макса Барских в Киеве. Фото: менеджмент артиста
Макс Барских зажег Дворец Спорта
Кадр выступления певца Макса Барских в Киеве. Фото: менеджмент артиста
Концерт Макса Барских посетило множество звезд
Кадр выступления певца Макса Барских в Киеве. Фото: менеджмент артиста

"Этот концерт был для меня очень особенным. Как и каждый украинец, я чувствую большое напряжение и разобщенность в нашем обществе, много ссор, много переживаний... Именно поэтому в этот вечер я сосредоточился на общении со своим слушателем, чтобы дать им надежду и вернуть веру в то, что песня может объединять людей вокруг своей страны — вокруг нашей общей миссии. Как и всегда, мой концерт начался с благодарности нашим военным, которым мы обязаны ежеминутно безопасности нашей жизни", — объяснил Барских.

Прокомментировала концерт певца и его коллега Наталья Могилевская, которая отметила его талант.

"Нежный, скромный, романтичный. Всегда работающий над собой. Прекрасный музыкант тот человек, который не бежит за титулами, а идет своим путем. Своим прекрасным отдельным путем. Спасибо тебе, Макс! Я вчера была очень приятно поражена целостностью твоего внутреннего покоя, твоим прекрасным концертом, который несет радость и позитив людям" — восхищается выступлением Барских она.

На концерте во Дворце спорта поклонники Барских спели вместе "Туманы", "Танцевать" "Бестселлер", "Небо", "Звездопад", "Подруга ночь", "Найди себя", "Но", "В твоих глазах", "Жди меня", "Все возможно", "Мало", "Ритмы" и многие другие.

Среди украинских звезд на выступлении можно было увидеть Олю Полякову с дочерью Марией, Машу Ефросинину с сыном Александром, продюсера Михаила Ясинского, певицу Аню Тринчер, ETO LUBOV, группу Ziferblat, певца Ostrovskyi, Геннадия Ветера, Владимира Завадюка, Олю Бажану.

Полякова и Ефпросинина посетили выступление Барских
Певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина на выступлении певца Макса Барских в Киеве. Фото: менеджмент артиста
Тринчер пришла на выступление Барских в Киеве
Певица Анна Тринчер на выступлении певца Макса Барских в Киеве. Фото: менеджмент артиста

Ранее Макс Барских презентовал новый клип и похвастался стальным прессом. Также он рассказал, что переживал в начале полномасштабного вторжения.

Киев
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