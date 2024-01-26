Максима Галкіна не впустили на Балі та депортували з Індонезії
В російського гумориста Максима Галкіна тривають проблеми за кордоном. Після скасованих концертів в Таїланді та штраф в об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) чоловіка співачки Алли Пугачової не пустили на індонезійський острів Балі.
Про це повідомляють росЗМІ.
Максима Галкіна депортували з Індонезії
47-річного артиста, який засудив війну в Україні, затримали в аеропорту індонезійського Денпасара, після чого депортували. Галкін мав виступити на Балі у рамках концертного туру "Прекрасне недалеко". Проте гумориста не пустили до Індонезії попри наявність гастрольної візи та необхідних документів.
Галкіну повідомили, що його паспорт опинився у якомусь чорному списку. Це перший подібний випадок із російським артистом в Індонезії: раніше концерти Земфіри та Oxxxymiron (Мирона Федорова) пройшли на Балі без ексцесів.
Російський продюсер Максим Волков, який займається організацією концертів за кордоном, розповів про способи тиску влади РФ на держоргани та майданчики в інших країнах через виступ неугодних для Кремля артистів.
Проблеми Галкіна в інших країнах світу
Напередодні, концерти Галкіна скасували в Таїланді через його висловлювання про війну. А в ОАЕ й взагалі оштрафували на 100 тисяч дирхам (понад 1 млн грн). Спочатку гуморист пообіцяв організаторам прибрати жарти про російську владу зі свого виступу, однак вже на сцені передумав і висміяв політику РФ.
Також Галкін додав, що він не може бути нейтральним. Після того, як влада ОАЕ виписала йому штраф, Галкін заявив, що більше не виступатиме в цій країні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що хрещениця Пугачової пишно відсвяткувала 19-річчя у колишньому ресторані Моргенштерна. Також ми розповідали, що прессекретар Путіна прокоментував останній візит Алли Пугачової до Росії.
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