Максима Галкіна не впустили на Балі та депортували з Індонезії

Російський шоумен Максим Галкін. Фото: Instagram//maxgalkinru

В російського гумориста Максима Галкіна тривають проблеми за кордоном. Після скасованих концертів в Таїланді та штраф в об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) чоловіка співачки Алли Пугачової не пустили на індонезійський острів Балі.

Про це повідомляють росЗМІ.

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47-річного артиста, який засудив війну в Україні, затримали в аеропорту індонезійського Денпасара, після чого депортували. Галкін мав виступити на Балі у рамках концертного туру "Прекрасне недалеко". Проте гумориста не пустили до Індонезії попри наявність гастрольної візи та необхідних документів.

Галкіну повідомили, що його паспорт опинився у якомусь чорному списку. Це перший подібний випадок із російським артистом в Індонезії: раніше концерти Земфіри та Oxxxymiron (Мирона Федорова) пройшли на Балі без ексцесів.

Афіша скасованого концерту Максима Галкіна на Балі. Фото: росЗМІ

Російський продюсер Максим Волков, який займається організацією концертів за кордоном, розповів про способи тиску влади РФ на держоргани та майданчики в інших країнах через виступ неугодних для Кремля артистів.

Проблеми Галкіна в інших країнах світу

Напередодні, концерти Галкіна скасували в Таїланді через його висловлювання про війну. А в ОАЕ й взагалі оштрафували на 100 тисяч дирхам (понад 1 млн грн). Спочатку гуморист пообіцяв організаторам прибрати жарти про російську владу зі свого виступу, однак вже на сцені передумав і висміяв політику РФ.

Також Галкін додав, що він не може бути нейтральним. Після того, як влада ОАЕ виписала йому штраф, Галкін заявив, що більше не виступатиме в цій країні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що хрещениця Пугачової пишно відсвяткувала 19-річчя у колишньому ресторані Моргенштерна. Також ми розповідали, що прессекретар Путіна прокоментував останній візит Алли Пугачової до Росії.