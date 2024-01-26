Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Максима Галкина не пустили на Бали и депортировали из Индонезии arrow

Максима Галкина не пустили на Бали и депортировали из Индонезии

26 января 2024 21:47
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Максима Галкина не пустили на Бали и депортировали из Индонезии
Российский шоумен Максим Галкин. Фото: Instagram//maxgalkinru
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

У российского юмориста Максима Галкина продолжаются проблемы за границей. После отмененных концертов в Таиланде и штраф в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) мужа певицы Аллы Пугачевой не пустили на индонезийский остров Бали.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Максим Галкин был депортирован из Индонезии

47-летний артист, осудивший войну в Украине, был задержан в аэропорту индонезийского Денпасара, после чего был депортирован. Галкин должен был выступить на Бали в рамках концертного тура "Прекрасное недалеко". Однако юмориста не пустили в Индонезию, несмотря на наличие гастрольной визы и необходимых документов.

Галкину сообщили, что его паспорт оказался в каком-то черном списке. Это первый случай с российским артистом в Индонезии: ранее концерты Земфиры и Oxxxymiron (Мирона Федорова) прошли на Бали без эксцессов.

Афиша отмененного концерта Максима Галкина на Бали. Фото: росСМИ

Российский продюсер Максим Волков, занимающийся организацией концертов за рубежом, рассказал о способах давления властей РФ на госорганы и площадки в других странах из-за выступления неугодных для Кремля артистов.

Проблемы Галкина в других странах мира

Накануне концерты Галкина отменили в Таиланде из-за его высказываний о войне. А в ОАЭ вообще оштрафовали на 100 тысяч дирхам (более 1 млн грн). Сначала юморист пообещал организаторам убрать шутки о российских властях из своего выступления, однако уже на сцене передумал и высмеял политику РФ.

Также Галкин добавил, что он не может быть нейтральным. После того как власти ОАЭ выписали ему штраф, Галкин заявил, что больше не будет выступать в этой стране.

Напомним, ранее мы писали, что крестница Пугачевой пышно отпраздновала 19-летие в бывшем ресторане Моргенштерна. Также мы рассказывали, что пресс-секретарь Путина прокомментировал последний визит Аллы Пугачевой в Россию.

Индонезия
россияне
Максим Галкин
зарубежные звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

18 января 2024

06:10 От пенсии отберут 20-50% — кто из украинцев может потерять выплаты

Актуальное по теме