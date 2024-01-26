Максима Галкина не пустили на Бали и депортировали из Индонезии

Российский шоумен Максим Галкин. Фото: Instagram//maxgalkinru

У российского юмориста Максима Галкина продолжаются проблемы за границей. После отмененных концертов в Таиланде и штраф в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) мужа певицы Аллы Пугачевой не пустили на индонезийский остров Бали.

Об этом сообщают росСМИ.

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47-летний артист, осудивший войну в Украине, был задержан в аэропорту индонезийского Денпасара, после чего был депортирован. Галкин должен был выступить на Бали в рамках концертного тура "Прекрасное недалеко". Однако юмориста не пустили в Индонезию, несмотря на наличие гастрольной визы и необходимых документов.

Галкину сообщили, что его паспорт оказался в каком-то черном списке. Это первый случай с российским артистом в Индонезии: ранее концерты Земфиры и Oxxxymiron (Мирона Федорова) прошли на Бали без эксцессов.

Афиша отмененного концерта Максима Галкина на Бали. Фото: росСМИ

Российский продюсер Максим Волков, занимающийся организацией концертов за рубежом, рассказал о способах давления властей РФ на госорганы и площадки в других странах из-за выступления неугодных для Кремля артистов.

Проблемы Галкина в других странах мира

Накануне концерты Галкина отменили в Таиланде из-за его высказываний о войне. А в ОАЭ вообще оштрафовали на 100 тысяч дирхам (более 1 млн грн). Сначала юморист пообещал организаторам убрать шутки о российских властях из своего выступления, однако уже на сцене передумал и высмеял политику РФ.

Также Галкин добавил, что он не может быть нейтральным. После того как власти ОАЭ выписали ему штраф, Галкин заявил, что больше не будет выступать в этой стране.

Напомним, ранее мы писали, что крестница Пугачевой пышно отпраздновала 19-летие в бывшем ресторане Моргенштерна. Также мы рассказывали, что пресс-секретарь Путина прокомментировал последний визит Аллы Пугачевой в Россию.