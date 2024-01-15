Максима Галкина оштрафовали на миллион гривен в Дубае за антироссийские шутки
Российский шоумен Максим Галкин был оштрафован на 100 тысяч дирхам, а это более миллиона гривен, за поддержку Украины на его концертах в ОАЭ.
Об этом пишут РосСМИ.
За разжигание межнациональной ненависти
Шоумен Максим Галкин с начала полномасштабного вторжения России в Украину принял сторону нашей страны. Он уехал из РФ вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми в Израиль и продолжил говорить об агрессии своей страны, из-за чего его признали иноагентом.
Когда юморист приехал с концертами в Дубай, по информации росСМИ, с ним договорились, что все его шутки будут политически нейтральными.
Однако на сцене артист не сдержался и все же выразил поддержку Украине, заявив, что не может быть "нейтральным". Более того, когда кто-то в зале выкрикнул "Слава Украине", Галкин ответил — "Героям Слава"!
Теперь ему пришел большой штраф за "разжигание межнациональной ненависти".
А Андрею Данилко, которого все знают как Верку Сердючку, вообще запретили въезд в Арабские Эмираты. Это произошло из-за антироссийских и проукраинских лозунгов на его концертах в Дубае.
Напомним, путинский телеканал выгнал из новогоднего шоу четверть российских звезд шоу-бизнеса.
Также мы писали, что Максим Галкин спел по-украински в Варшаве.
Читайте Новини.LIVE!