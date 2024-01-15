Максима Галкина оштрафовали на миллион гривен в Дубае за антироссийские шутки

Шоумен Максим Галкин. Фото: росСМИ

Российский шоумен Максим Галкин был оштрафован на 100 тысяч дирхам, а это более миллиона гривен, за поддержку Украины на его концертах в ОАЭ.

Об этом пишут РосСМИ.

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За разжигание межнациональной ненависти

Шоумен Максим Галкин с начала полномасштабного вторжения России в Украину принял сторону нашей страны. Он уехал из РФ вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми в Израиль и продолжил говорить об агрессии своей страны, из-за чего его признали иноагентом.

Когда юморист приехал с концертами в Дубай, по информации росСМИ, с ним договорились, что все его шутки будут политически нейтральными.

Однако на сцене артист не сдержался и все же выразил поддержку Украине, заявив, что не может быть "нейтральным". Более того, когда кто-то в зале выкрикнул "Слава Украине", Галкин ответил — "Героям Слава"!

Теперь ему пришел большой штраф за "разжигание межнациональной ненависти".

А Андрею Данилко, которого все знают как Верку Сердючку, вообще запретили въезд в Арабские Эмираты. Это произошло из-за антироссийских и проукраинских лозунгов на его концертах в Дубае.

Напомним, путинский телеканал выгнал из новогоднего шоу четверть российских звезд шоу-бизнеса.

Также мы писали, что Максим Галкин спел по-украински в Варшаве.