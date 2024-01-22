Мама поета Максима Кривцова дала перше інтерв’ю після його загибелі

Поет Максим Кривцов. Фото: менеджмент каналу

Сьогодні кулеметнику, поету і фотографу Максиму "Далі" Кривцову мало б виповнитися 34 роки. Максим був учасником революції гідності, добровольцем, писав вірші, фотографував на плівку і мав дуже багато друзів.

Перше інтерв'ю після загибелі сина дала його мама журналістам "Сніданок з 1+1".

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Максим Кривцов передчував смерть

Всі, хто його знав, говорили, що добрішої за Максима людини просто не існувало. До свого дня народження військовослужбовець не дожив 15 днів. Першою його загибель підтвердила мама, процитувавши рядки одного з останніх віршів Максима. Надія Кривцова називає сина "золотим дитям" і попри біль пригадує, яким він був у дитинстві.

"Він був дуже балакучим. Єдині зауваження, які він отримував у школі, були через те, що він любив порозмовляти. Займався плаванням, в нього був розряд, любив готувати. Улюблена страва - це брауні, також пік дуже гарні еклери. В нього паска виходила краща, ніж в мене, він готував більш вишукано. Це був просто Максим, якого всі знали. Центр всесвіту, центр нашого життя", — з усмішкою крізь сльози пригадує матір Максима Надія Кривцова.

Коли у 2014 росіяни вдерлися на схід, Максим Кривцов потайки від найрідніших пішов добровольцем на фронт. Про те, що син воює, мама дізналася з фотографії в інтернеті.

"Я випадково побачила фотографію Максима у формі. Я йому зателефонувала, спитала де він і розказала, що бачила його фото. На що він відповів, що в нього все добре, він на роботі, а фотографія у формі, то фотосессія. Максим відразу скинув дзвінок, а через 2 хвилини перетелефонував і сказав: "Мамо, мені вже легше, ви вже знаєте", — розказала матір загиблого військовослужбовця.

Пізніше Максим демобілізувався і допомагав учасникам АТО у Veteran Hub. Але після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році знову взяв до рук зброю. Свою смерть Максим ніби передчував. Щось погане відчувала вже і мати військового Надія Кривцова.

"Ці останні його вірші — я вже дуже плакала і не знаходила собі місця. Напевно, вже щось відчувала", — відверто поділилася матір Максима Кривцова.

Поет і військовослужбовець Максим Кривцов з позивним "Далі" загинув на фронті 7 січня цього року. Разом із Максимом загинув і його рудий кіт. Понад усе поет мріяв про те, щоб його вірші знали і читали.

Нагадаємо, Володимир Зеленський згадав митців, яких за останні два роки вбила Росія.

Раніше на фронті загинув син друга Андрія Данилка.