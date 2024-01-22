Мама поэта Максима Кривцова дала первое интервью после его смерти

Поэт Максим Кривцов. Фото: менеджмент канала

Сегодня пулеметчику, поэту и фотографу Максиму "Дали" Кривцову должно исполниться 34 года. Максим был участником революции достоинства, добровольцем, писал стихи, фотографировал на пленку и имел очень много друзей.

Первое интервью после гибели сына дала его мама журналистам "Сніданок з 1+1".

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Максим Кривцов предчувствовал смерть

Все, кто его знал, говорили, что добрее Максима человека просто не существовало. До дня рождения военнослужащий не дожил 15 дней. Первой его гибель подтвердила мама, процитировав строки одного из последних стихотворений Максима. Надежда Кривцова называет сына "золотым ребенком" и, несмотря на боль, вспоминает, каким он был в детстве.

"Он был очень болтливым. Единственные замечания, которые он получал в школе, были из-за того, что он любил поговорить. Занимался плаванием, у него был разряд, любил готовить. Любимое блюдо — это брауни, также пек очень хорошие эклеры. У него паска выходила лучше, чем у меня, он готовил более изысканно. Это был просто Максим, которого все знали. Центр вселенной, центр нашей жизни", — с улыбкой сквозь слезы вспоминает мать Максима Надежда Кривцова.

Когда в 2014 году россияне пришли на восток, Максим Кривцов тайком от самых родных ушел добровольцем на фронт. О том, что сын воюет, мама узнала по фотографии в интернете.

"Я случайно увидела фотографию Максима в форме. Я ему позвонила, спросила где он и рассказала, что видела его фото. На что он ответил, что у него все хорошо, он на работе, а фотография в форме, это фотосессия. Максим сразу сбросил звонок, а через 2 минуты перезвонил и сказал: "Мама, мне уже легче, вы уже знаете", — рассказала мать погибшего военнослужащего.

Позже Максим демобилизовался и помогал участникам АТО в Veteran Hub. Но после начала полномасштабного вторжения в 2022 году снова взял в руки оружие. Свою смерть Максим будто предчувствовал. Что-то плохое чувствовала уже и мать военного Надежда Кривцова.

"Эти последние его стихи — я очень плакала и не находила себе места. Наверное, уже что-то чувствовала", — откровенно поделилась мать Максима Кривцова.

Поэт и военнослужащий Максим Кривцов с позывным "Дали" погиб на фронте 7 января этого года. Вместе с Максимом погиб и его рыжий кот. Больше всего поэт мечтал о том, чтобы его стихи знали и читали.

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