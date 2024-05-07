Про що співає Baby Lasagna — переклад

Мамо та тато, прощавайте — про що співає фаворит Євробачення Baby Lasagna
За прогнозами букмекерів, перемогу у Євробаченні-2024 здобуде Хорватія та співак Baby Lasagna (Бейбі Лазанья). Артист зі своєю, здавалося б, веселою піснею має на меті привернути увагу світу до масової еміграції молоді з Хорватії.
Про це йдеться на офіційному сайті Євробачення.
Про що співає Baby Lasagna
Пісня Rim Tim Tagi Dim розповідає історію хлопця ыз сільської місцевості, який залишає рідний дім та їде шукати щастя у великому місті. Радість у композиції переплітається із тривогою, адже він не знає, що його чекає попереду.
Артист просить рідних не сумувати за ним, а танцювати вигаданий народний танець "rim tim tagi dim".
"Місія Baby Lasagna — розважати вас, водночас привертаючи увагу до соціальних і духовних викликів, що стоять перед окремими людьми та суспільством. Його пісня може здатися веселою та жартівливою, але насправді вона натхненна масовою еміграцією молоді з Хорватії. Свого часу артист теж це пережив, шукаючи кращого життя в Німеччині", — йдеться у повідомленні.
Переклад пісні Rim Tim Tagi Dim:
Гей, я тепер дорослий хлопець.
Я готовий полишити все, бувай, мамо, бувай.
Гей, я тепер дорослий хлопець.
Я виїжджаю і навіть продав свою корову.
Перед тим як я піду, я повинен зізнатися.
Мені потрібно трохи розваг
Ще один раз на згадку про добрі часи
Рім-тім-тагі-дігі-дім-тім-тім
Рім-тім-тагі-дігі
Рім-тім-тагі-дігі
Дігі-дігі-дігі-дім
Я буду сумувати за вами, але більше за своїм котом.
Буду сумувати за сіном, за своїм ліжком.
Найбільше всього буду сумувати за танцями.
Так що нумо гарцювати
Рім-тім-тагі-дігі
Рім-тім-тагі-дігі
Рім-тім-тагі-дігі
Рім-тім-тагі-дігі
А тепер, не дзвоніть і не пишіть мені.
Я піду з першою зіркою.
Не плачте, краще танцюйте.
Рім-тім-тагі-дігі-дім-тім-тім
Немає шляху назад (Воу)
Моя присутність зникає (Воу)
Так, немає шляху назад (Воу)
Моя тривожність у розпалі (Воу)
Я сподіваюсь, що знайду спокій у метушні
Хочу стати одним з міських хлопців
Воні такі гарні та прогресивні
Можливо, вони також знають наш танець
Бувай, мамо, бувай, тато
Мяв, котику, будь-ласка, мявкни у відповідь
Не плачте, просто танцюйте.
До початку першого півфіналу конкурсу Baby Lasagna конкурував у рейтингах букмекерів із співаком Nemo, який представляє Швейцарію.
Нагадаємо, букмеркери також ділились прогнозами щодо України.Також одна з представниць України Alyona Alyona травмувалась за день до півфіналу Євробачення-2024.
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