Про що співає Baby Lasagna — переклад

Хорватьский співак Baby Lasagna. Фото: instagram.com/the_baby_lasagna_

За прогнозами букмекерів, перемогу у Євробаченні-2024 здобуде Хорватія та співак Baby Lasagna (Бейбі Лазанья). Артист зі своєю, здавалося б, веселою піснею має на меті привернути увагу світу до масової еміграції молоді з Хорватії.

Про це йдеться на офіційному сайті Євробачення.

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Пісня Rim Tim Tagi Dim розповідає історію хлопця ыз сільської місцевості, який залишає рідний дім та їде шукати щастя у великому місті. Радість у композиції переплітається із тривогою, адже він не знає, що його чекає попереду.

Артист просить рідних не сумувати за ним, а танцювати вигаданий народний танець "rim tim tagi dim".

"Місія Baby Lasagna — розважати вас, водночас привертаючи увагу до соціальних і духовних викликів, що стоять перед окремими людьми та суспільством. Його пісня може здатися веселою та жартівливою, але насправді вона натхненна масовою еміграцією молоді з Хорватії. Свого часу артист теж це пережив, шукаючи кращого життя в Німеччині", — йдеться у повідомленні.

Переклад пісні Rim Tim Tagi Dim:

Гей, я тепер дорослий хлопець.

Я готовий полишити все, бувай, мамо, бувай.

Гей, я тепер дорослий хлопець.

Я виїжджаю і навіть продав свою корову.

Перед тим як я піду, я повинен зізнатися.

Мені потрібно трохи розваг

Ще один раз на згадку про добрі часи

Рім-тім-тагі-дігі-дім-тім-тім

Рім-тім-тагі-дігі

Рім-тім-тагі-дігі

Дігі-дігі-дігі-дім

Я буду сумувати за вами, але більше за своїм котом.

Буду сумувати за сіном, за своїм ліжком.

Найбільше всього буду сумувати за танцями.

Так що нумо гарцювати

Рім-тім-тагі-дігі

Рім-тім-тагі-дігі

Рім-тім-тагі-дігі

Рім-тім-тагі-дігі

А тепер, не дзвоніть і не пишіть мені.

Я піду з першою зіркою.

Не плачте, краще танцюйте.

Рім-тім-тагі-дігі-дім-тім-тім

Немає шляху назад (Воу)

Моя присутність зникає (Воу)

Так, немає шляху назад (Воу)

Моя тривожність у розпалі (Воу)

Я сподіваюсь, що знайду спокій у метушні

Хочу стати одним з міських хлопців

Воні такі гарні та прогресивні

Можливо, вони також знають наш танець

Бувай, мамо, бувай, тато

Мяв, котику, будь-ласка, мявкни у відповідь

Не плачте, просто танцюйте.

До початку першого півфіналу конкурсу Baby Lasagna конкурував у рейтингах букмекерів із співаком Nemo, який представляє Швейцарію.

Нагадаємо, букмеркери також ділились прогнозами щодо України.Також одна з представниць України Alyona Alyona травмувалась за день до півфіналу Євробачення-2024.