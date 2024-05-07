О чем поет Baby Lasagna — перевод

Мама и папа, прощайте — о чем поет фаворит Евровидения Baby Lasagna
По прогнозам букмекеров, победу в Евровидении-2024 одержит Хорватия и певец Baby Lasagna (Бейби Лазанья). Артист своей, казалось бы, веселой песней, хочет привлечь внимание мира к массовой эмиграции молодежи из Хорватии.
Об этом говорится на официальном сайте Евровидения.
О чем поет Baby Lasagna
Песня Rim Tim Tagi Dim рассказывает историю молодого человека из сельской местности, который покидает родной дом и едет искать счастья в большом городе. Радость в композиции переплетается с тревогой, ведь он не знает, что его ждет впереди.
Артист просит родных не скучать по нему, а танцевать вымышленный народный танец "rim tim tagi dim".
"Миссия Baby Lasagna — развлекать вас, одновременно привлекая внимание к социальным и духовным вызовам, стоящим перед отдельными людьми и обществом. Его песня может показаться веселой и шутливой, но на самом деле она вдохновлена массовой эмиграцией молодежи из Хорватии. В свое время артист тоже это пережил, стремясь к лучшей жизни в Германии", — говорится в сообщении.
Перевод песни Rim Tim Tagi Dim:
Эй, я теперь взрослый парень
Я готов оставить все, пока, мама, пока
Эй, я теперь взрослый парень
Я уезжаю и даже продал свою корову
Перед тем как я уйду, я должен признаться
Мне нужно немного развлечений
Еще один раз в память о хороших временах
Рим-тем-таги-диги-дом-тем-тем
Рим-тем-таги-диги
Рим-тем-таги-диги
Диги-диги-диги-дом
Я буду скучать по вам, но больше по своему коту
Буду скучать по сену, по своей кровати
Больше всего буду скучать по танцам
Так что давайте гарцевать
Рим-тем-таги-диги
Рим-тем-таги-диги
Рим-тем-таги-диги
Рим-тем-таги-диги
А теперь не звоните и не пишите мне
Я пойду с первой звездой
Не плачьте, лучше танцуйте
Рим-тем-таги-диги-дом-тем-тем
Нет пути назад (Воу)
Мое присутствие исчезает (Воу)
Да, нет пути назад (Воу)
Моя тревожность в разгаре (Воу)
Я надеюсь, что найду покой в суматохе
Хочу стать одним из городских ребят
Они так хороши и прогрессивны
Возможно, они тоже знают наш танец
Прощай, мама, пока, папа
Мял, котику, пожалуйста, мяукни в ответ
Не плачьте, просто пляшите.
До начала первого полуфинала конкурса Baby Lasagna конкурировал в рейтингах букмекеров с певцом Nemo, представляющим Швейцарию.
Напомним, букмеркеры также делились прогнозами по Украине. Также одна из представительниц Украины Alyona Alyona травмировалась за день до полуфинала Евровидения-2024.
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