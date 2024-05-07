О чем поет Baby Lasagna — перевод

Хорватский певец Baby Lasagna. Фото: instagram.com/the_baby_lasagna_

По прогнозам букмекеров, победу в Евровидении-2024 одержит Хорватия и певец Baby Lasagna (Бейби Лазанья). Артист своей, казалось бы, веселой песней, хочет привлечь внимание мира к массовой эмиграции молодежи из Хорватии.

Об этом говорится на официальном сайте Евровидения.

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О чем поет Baby Lasagna

Песня Rim Tim Tagi Dim рассказывает историю молодого человека из сельской местности, который покидает родной дом и едет искать счастья в большом городе. Радость в композиции переплетается с тревогой, ведь он не знает, что его ждет впереди.

Артист просит родных не скучать по нему, а танцевать вымышленный народный танец "rim tim tagi dim".

"Миссия Baby Lasagna — развлекать вас, одновременно привлекая внимание к социальным и духовным вызовам, стоящим перед отдельными людьми и обществом. Его песня может показаться веселой и шутливой, но на самом деле она вдохновлена массовой эмиграцией молодежи из Хорватии. В свое время артист тоже это пережил, стремясь к лучшей жизни в Германии", — говорится в сообщении.

Перевод песни Rim Tim Tagi Dim:

Эй, я теперь взрослый парень

Я готов оставить все, пока, мама, пока

Эй, я теперь взрослый парень

Я уезжаю и даже продал свою корову

Перед тем как я уйду, я должен признаться

Мне нужно немного развлечений

Еще один раз в память о хороших временах

Рим-тем-таги-диги-дом-тем-тем

Рим-тем-таги-диги

Рим-тем-таги-диги

Диги-диги-диги-дом

Я буду скучать по вам, но больше по своему коту

Буду скучать по сену, по своей кровати

Больше всего буду скучать по танцам

Так что давайте гарцевать

Рим-тем-таги-диги

Рим-тем-таги-диги

Рим-тем-таги-диги

Рим-тем-таги-диги

А теперь не звоните и не пишите мне

Я пойду с первой звездой

Не плачьте, лучше танцуйте

Рим-тем-таги-диги-дом-тем-тем

Нет пути назад (Воу)

Мое присутствие исчезает (Воу)

Да, нет пути назад (Воу)

Моя тревожность в разгаре (Воу)

Я надеюсь, что найду покой в суматохе

Хочу стать одним из городских ребят

Они так хороши и прогрессивны

Возможно, они тоже знают наш танец

Прощай, мама, пока, папа

Мял, котику, пожалуйста, мяукни в ответ

Не плачьте, просто пляшите.

До начала первого полуфинала конкурса Baby Lasagna конкурировал в рейтингах букмекеров с певцом Nemo, представляющим Швейцарию.

Напомним, букмеркеры также делились прогнозами по Украине. Также одна из представительниц Украины Alyona Alyona травмировалась за день до полуфинала Евровидения-2024.