Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Масована атака "шахедів" на Київ — реакція знаменитостей arrow

Масована атака "шахедів" на Київ — реакція знаменитостей

25 листопада 2023 11:04
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Масована атака "шахедів" на Київ — реакція знаменитостей
Наслідки атаки на Київ. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В ніч проти 25 листопада ЗСУ вдалось знищити 66 "шахедів" у межах столиці та Київщини. В багатьох районах Києва лунали звуки роботи ППО. Уламки ворожих безпілотників впали на декілька будинків. Масована атака стала найбільшою за останній час.

У своїх соцмережах знаменитості відреагували на повітряну тривогу, яка в столиці тривала понад шість годин, пише Новини.LIVE. 

Читайте також:

Григорій Решетнік

Багатодітний телеведучий часто показує, як з родиною спускається в паркінг житлового комплексу. Не стала винятком і ця ніч. Він, троє синів та дружина Христина провели весь цей час в автівках.

Скриншот: Instagram/grisha_reshetnik_reshetnik

Цього дня в Христини день народження. Блогерка зазначила, що святкувати іменини вона точно не так планувала. Дружина телеведучого побажала, аби всі безпілотники полетіли назад до країни-терориста. 

Скриншот: Instagram/kristina_reshetnik

Ксенія Мішина

Акторка, а з недавнього часу телеведуча, показала, як спить її 11-річний син Платон. Хлопчик підтримав зіркову маму та зауважив, що сили ППО зіб’ють всі безпілотники. Зіркова родина провела ніч в туалеті. 

Скриншоти: Instagram/misha.k.ua

Юлія Лущинська

Співачка, блогерка, яка стала відома завдяки пісні "Я танцюю гопака", перебуває на останніх тижнях вагітності. Юлія відвідала зйомки новорічного концерту "Музична платформа", і вже кількома годинами пізніше, під час повітряної тривоги її охопили панічні атаки.

Про свій стан більше молода артистка не повідомляла. 

Лущинська
Скриншоти: Instagram/julia_lushchinska

Володимир Остапчук

Скандальний шоумен разом з третьою дружиною, блогеркою Катериною Полтавською, провели повітряну тривогу в паркінгу одного з елітних ЖК в центрі столиці. 

Скриншот: Instagram/vova_ostapchuk

Алан Бадоєв

Бадоєв
Скриншот: Instagram/alanbadoev

Анатолій Анатоліч

Анатоліч
Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Анастасія Приходько

Приходько
Скриншот: Instagram/prykhodko_official

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку "шахедів" РФ. Також ми розповідали, що співачка Оля Полякова вважає, що Путін мертвий.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

04:33 Хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації — закон

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

Актуальне по темі