Масована атака "шахедів" на Київ — реакція знаменитостей

Наслідки атаки на Київ. Фото: Reuters

В ніч проти 25 листопада ЗСУ вдалось знищити 66 "шахедів" у межах столиці та Київщини. В багатьох районах Києва лунали звуки роботи ППО. Уламки ворожих безпілотників впали на декілька будинків. Масована атака стала найбільшою за останній час.

У своїх соцмережах знаменитості відреагували на повітряну тривогу, яка в столиці тривала понад шість годин, пише Новини.LIVE.

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Григорій Решетнік

Багатодітний телеведучий часто показує, як з родиною спускається в паркінг житлового комплексу. Не стала винятком і ця ніч. Він, троє синів та дружина Христина провели весь цей час в автівках.

Скриншот: Instagram/grisha_reshetnik_reshetnik

Цього дня в Христини день народження. Блогерка зазначила, що святкувати іменини вона точно не так планувала. Дружина телеведучого побажала, аби всі безпілотники полетіли назад до країни-терориста.

Скриншот: Instagram/kristina_reshetnik

Ксенія Мішина

Акторка, а з недавнього часу телеведуча, показала, як спить її 11-річний син Платон. Хлопчик підтримав зіркову маму та зауважив, що сили ППО зіб’ють всі безпілотники. Зіркова родина провела ніч в туалеті.

Скриншоти: Instagram/misha.k.ua

Юлія Лущинська

Співачка, блогерка, яка стала відома завдяки пісні "Я танцюю гопака", перебуває на останніх тижнях вагітності. Юлія відвідала зйомки новорічного концерту "Музична платформа", і вже кількома годинами пізніше, під час повітряної тривоги її охопили панічні атаки.

Про свій стан більше молода артистка не повідомляла.

Скриншоти: Instagram/julia_lushchinska

Володимир Остапчук

Скандальний шоумен разом з третьою дружиною, блогеркою Катериною Полтавською, провели повітряну тривогу в паркінгу одного з елітних ЖК в центрі столиці.

Скриншот: Instagram/vova_ostapchuk

Алан Бадоєв

Скриншот: Instagram/alanbadoev

Анатолій Анатоліч

Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Анастасія Приходько

Скриншот: Instagram/prykhodko_official

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку "шахедів" РФ. Також ми розповідали, що співачка Оля Полякова вважає, що Путін мертвий.