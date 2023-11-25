Масована атака "шахедів" на Київ — реакція знаменитостей
В ніч проти 25 листопада ЗСУ вдалось знищити 66 "шахедів" у межах столиці та Київщини. В багатьох районах Києва лунали звуки роботи ППО. Уламки ворожих безпілотників впали на декілька будинків. Масована атака стала найбільшою за останній час.
У своїх соцмережах знаменитості відреагували на повітряну тривогу, яка в столиці тривала понад шість годин, пише Новини.LIVE.
Григорій Решетнік
Багатодітний телеведучий часто показує, як з родиною спускається в паркінг житлового комплексу. Не стала винятком і ця ніч. Він, троє синів та дружина Христина провели весь цей час в автівках.
Цього дня в Христини день народження. Блогерка зазначила, що святкувати іменини вона точно не так планувала. Дружина телеведучого побажала, аби всі безпілотники полетіли назад до країни-терориста.
Ксенія Мішина
Акторка, а з недавнього часу телеведуча, показала, як спить її 11-річний син Платон. Хлопчик підтримав зіркову маму та зауважив, що сили ППО зіб’ють всі безпілотники. Зіркова родина провела ніч в туалеті.
Юлія Лущинська
Співачка, блогерка, яка стала відома завдяки пісні "Я танцюю гопака", перебуває на останніх тижнях вагітності. Юлія відвідала зйомки новорічного концерту "Музична платформа", і вже кількома годинами пізніше, під час повітряної тривоги її охопили панічні атаки.
Про свій стан більше молода артистка не повідомляла.
Володимир Остапчук
Скандальний шоумен разом з третьою дружиною, блогеркою Катериною Полтавською, провели повітряну тривогу в паркінгу одного з елітних ЖК в центрі столиці.
Алан Бадоєв
Анатолій Анатоліч
Анастасія Приходько
Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку "шахедів" РФ. Також ми розповідали, що співачка Оля Полякова вважає, що Путін мертвий.
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