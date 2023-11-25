Маричка Падалко во время атаки "шахедов" не смогла попасть в бомбоубежище

Ведущая Маричка Падалко. Фото: instagram.com/marichkapadalko/

Во время ночной атаки "шахедами" на Киев телеведущая Маричка Падалко не смогла попасть в укрытие. Звезда сделала эмоциональный пост, после которого чиновники отреагировали на инцидент.

Об этом Маричка сообщила в социальной сети.

Читайте также:

Подробности инцидента

Бомбоубежище расположено по адресу ул. Гоголевская, 5 в Киеве и во время ночной атаки России оказалось закрытым. По словам телеведущей, бомбоубежище было отремонтировано, однако его так и не сдали в эксплуатацию из-за отпуска ответственного лица.

Маричка Падалко возмутилась закрытием бомбоубежища. Фото: facebook.com/marichka.padalko

"Уже неделю подрядчик отказывается открыть бомбоубежище или дать ключ, потому что "ждет подписи под актом выполненных работ начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Шевченковского района Даруги Александра Ивановича". Он в отпуске. Бомбоубежище дальше закрыто", — сообщила Маричка Падалко.

Маричка обратилась к властям Киева открыть убежище. Позже телеведущая дополнила пост, и рассказала, что проблема наконец-то решена.

"Ситуация решилась. Подрядчик открыл бомбоубежище. Мой публичный пост на эту тему был не первой попыткой разрешить ситуацию, а последней. До этого были обращения на 1551. Только на этой неделе наша соседка, которая занимается бомбоубежищем, подала две жалобы на горячую линию, чтобы открыли бомбоубежище. Хорошо, что все решилось. Жаль, что через ФБ. Проверьте доступность своих укрытий. Впереди большие испытания. Берегите себя!", — говорит телеведущая.

Напомним, известный шоумен пережил атаку "шахедов" на Киев в компании шести детей.

Ранее Тина Кароль и Дима Монатик рассказали, как и где провели ночь обстрелов.