Маша Єфросиніна після ранкового обстрілу емоційно звернулася до світу
Вранці 22 березня Росія здійснила масовану атаку по різних областях України. Телеведуча Маша Єфросиніна звернулась до колег зі всього світу, щоб вони висвітлили терор в Україні.
Про це ведуча написала у своєму Instagram.
Маша Єфросиніна закликала світ надати Україні зброю
Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі. Проїзд греблею повністю перекрили.
"Вночі Росія здійснила атаку на українські енергетичні об’єкти, завдавши шкоди системам виробництва, передачі та розподілу електроенергії в різних регіонах, включаючи найбільшу в Україні гідроелектростанцію — Дніпровську ГЕС у Запоріжжі. Багато міст були частково або повністю відключені від електроенергії. Схоже, росіянам не вистачило торішньої жахливої катастрофи на Каховській ГЕС. Україні потрібна зброя та ППО від російського тероризму та геноциду", — звернулась ведуча до світу.
У Полтавській області без світла залишилося 104 000 побутових споживачів та 6700 юридичних — це превентивні відключення для балансування системи. Тимчасові відключення розпочалися й у Сумській області. Весь Харків тимчасово залишився без світла.
Нагадаємо, раніше назвали кількість постраждалих у Києві після атаки.
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