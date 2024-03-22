Маша Єфросиніна після ранкового обстрілу емоційно звернулася до світу

Ведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Вранці 22 березня Росія здійснила масовану атаку по різних областях України. Телеведуча Маша Єфросиніна звернулась до колег зі всього світу, щоб вони висвітлили терор в Україні.

Про це ведуча написала у своєму Instagram.

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Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі. Проїзд греблею повністю перекрили.

Ведуча Маша Єфросиніна закликла надати Україні ППО. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Вночі Росія здійснила атаку на українські енергетичні об’єкти, завдавши шкоди системам виробництва, передачі та розподілу електроенергії в різних регіонах, включаючи найбільшу в Україні гідроелектростанцію — Дніпровську ГЕС у Запоріжжі. Багато міст були частково або повністю відключені від електроенергії. Схоже, росіянам не вистачило торішньої жахливої катастрофи на Каховській ГЕС. Україні потрібна зброя та ППО від російського тероризму та геноциду", — звернулась ведуча до світу.

У Полтавській області без світла залишилося 104 000 побутових споживачів та 6700 юридичних — це превентивні відключення для балансування системи. Тимчасові відключення розпочалися й у Сумській області. Весь Харків тимчасово залишився без світла.

Нагадаємо, раніше назвали кількість постраждалих у Києві після атаки.