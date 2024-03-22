Маша Єфросиніна після ранкового обстрілу емоційно звернулася до світу

Ведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Утром 22 марта Россия совершила массированную атаку по разным областям Украины. Телеведущая Маша Ефросинина обратилась к коллегам со всего мира, чтобы они осветили террор в Украине.

Об этом ведущая написала в своем Instagram.

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Российская армия нанесла ракетный удар по плотине Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье. Проезд по плотине полностью перекрыли.

Ведущая Маша Ефросинина призвала предоставить Украине ПВО. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Ночью Россия совершила атаку на украинские энергетические объекты, нанеся ущерб системам производства, передачи и распределения электроэнергии в разных регионах, включая крупнейшую в Украине гидроэлектростанцию ​​— Днепровскую ГЭС в Запорожье. Многие города были частично или полностью отключены от электроэнергии. Похоже, россиянам не хватило прошлогодней ужасной катастрофы на Каховской ГЭС. Украине нужно оружие и ПВО от российского терроризма и геноцида", — обратилась ведущая к миру.

В Полтавской области без света осталось 104 000 бытовых потребителей и 6700 юридических. Временные отключения начались и в Сумской области. Весь Харьков временно остался без света.

Напомним, ранее назвали количество пострадавших в Киеве после атаки.