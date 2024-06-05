Чи розлучаються Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв — відео

Телеведуча Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим. Фото: скриншот шоу "Квиток на Марс"

Українська телеведуча Маша Єфросиніна вперше прокоментувала плітки про розлучення з чоловіком військовослужбовцем Тимуром Хромаєвим. Вона шокована історією, яку вигадали в інтернеті.

Про це зірка розповіла в подкасті "Квиток на Марс".

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В соцмережах почали ширитись плітки про розлучення Маші Єфросиніною з її коханим Тимуром Хромаєвим. Вони разом вже 21 рік і за інформацією блогерів — між ними "пробігла" молода коханка.

Відео з подібною історією Єфросиніній надіслала її донька Нана. Зазвичай, вона оминає тему стосунків батьків, втім цього разу було інакше.

"Наша Нана, яка ніколи не лізе в наші стосунки і я вважаю частково завдяки цьому ми тоді мали змогу у 2013 році зосередитись на нас двох. Тому що Нануся сприйняла дуже спокійно, з повагою і ніколи не створювала з цим додаткових переживань і проблем. Втім, днями присилає мені ролик з тіктоку і каже: "Мамо, як ти все це вигрібаєш?" — розповіла телеведуча.

Подкаст "Квиток на Марс". Фото: скриншот

На думку зірки, ця вигадана історія дуже "залетіла", адже навіть колеги по роботі перепитували щодо правдивості цієї інформації. Однак, для Маші така теорія — фарс. Цього просто не могло статися в реальності.

"Як я мала застати? Приїхати на Запорізький напрямок і відкрити вашу чоловічу хатинку, вбігти та закричати "Ах ти курва, відірвися від мого чоловіка"? Приблизно так?" — прокоментувала Маша.

Натомість Тимур Хромаєв досить холодно відреагував на ці плітки. Він не сприймає це серйозно і навіть не обурений.

"На цій темі дуже легко спекулювати. Тому що дуже багато родин у нас в умовах на відстані та це випробовує стосунки. І багато хто не витримує. І, мабуть, людям потрібно давати відповідь на ці проблеми", — пояснив Тимур.

Нагадаємо, Тимур Хромаєв зізнався, за чим сумує на війні. Також Маша Єфросиніна нещодавно відсвяткувала своє 45-річчя.