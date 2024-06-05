Разводятся ли Маша Ефросинина и Тимур Хромаев — видео

Телеведущая Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым. Фото: скриншот шоу "Билет на Марс"

Украинская телеведущая Маша Ефросинина впервые прокомментировала сплетни о разводе с мужем военнослужащим Тимуром Хромаевым. Она шокирована историей, придуманной в интернете.

Об этом звезда рассказала в подкасте "Билет на Марс".

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В соцсетях стали распространяться сплетни о разводе Маши Ефросининой с ее любимым Тимуром Хромаевым. Они вместе уже 21 год и по информации блогеров — между ними "пробежала" молодая любовница.

Видео с подобной историей Ефросининой послала ее дочь Нана. Как правило, она обходит тему отношений родителей, впрочем, на этот раз было иначе.

"Наша Нана, которая никогда не лезет в наши отношения и я считаю отчасти благодаря этому, мы тогда имели возможность в 2013 году сосредоточиться на нас двоих. Потому что Нануся восприняла очень спокойно, с уважением и никогда не создавала с этим дополнительных переживаний и проблем. Впрочем. , на днях присылает мне ролик из тиктока и говорит: "Мама, как ты все это выгребаешь?" — рассказала телеведущая.

Подкаст "Билет на Марс". Фото: скриншот

По мнению звезды, эта вымышленная история очень "залетела", ведь даже коллеги по работе переспрашивали о правдивости этой информации. Однако для Маши такая теория — фарс. Этого просто не могло произойти в действительности.

"Как я должна застать? Приехать на Запорожское направление и открыть вашу мужскую избушку, вбежать и закричать "Ах ты курва, оторвись от моего мужа"? Приблизительно так?" — прокомментировала Маша.

Тимур Хромаев довольно холодно отреагировал на эти сплетни. Он не воспринимает это серьезно и даже не возмущен.

"На этой теме очень легко спекулировать. Потому что очень много семей у нас в условиях на расстоянии и это испытывает отношения. И многие не выдерживают. И, видимо, людям нужно давать ответ на эти проблемы", — объяснил Тимур.

Напомним, Тимур Хромаев признался, по чем скучает на войне. Также Маша Ефросинина недавно отпраздновала свое 45-летие.