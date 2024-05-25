Маша Єфросиніна святкує 45-річчя — хто з зірок її привітав

Шоувумен, громадська діячка Маша Єфросиніна. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Шоувумен Маша Єфросиніна відзначає день народження. В суботу, 25 травня, зірковій уродженці тимчасово окупованого кримського міста Керч виповнилося 45 років.

Новини.LIVE зібрав перші привітання від представників українського шоу-бізнесу.

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З нагоди дня народження шоувумен опублікувала коротке відео, на якому вона їсть полуницю. "Дозріла ягідка. 45", — лаконічно підписала його Маша, натякаючи на відоме висловлювання.

В перші годині після публікації відео в коментарях свої привітання написали чимало знаменитостей українського шоу-бізнесу.

З Днем Народження! Ти красуня і приклад для багатьох з нас, — блогерка Раміна Есхакзай.

Маша, найщиріші вітання! Миру, щастя та процвітання, — телеведучий Григорій Решетнік.

О, Маша! З твоїм днем! Сяй, — співак Артем Пивоваров.

Super HOT (в перекладі з англійської — супер гаряча. — Ред.). З днем народження, не така як всі ягідка, — спортсменка, тренерка Аніта Луценко.

З днем народження! Всього, що робить щасливою, — співачка Наталка Карпа.

Деякі зірки, як, наприклад, співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA), яка також родом з тимчасово окупованого Криму, зробили окрему публікацію в сторіз свого Instagram.

Надя Дорофєєва вітає Машу Єфросиніну. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

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