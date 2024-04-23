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Маша Єфросиніна вперше прокоментувала конфлікт із Горбуновим

23 квітня 2024 12:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Маша Єфросиніна розповіла про конфлікт з Горбуновим — подробиці
Маша Єфросиніна на інтерв'ю "Українській правді". Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Українська телеведуча Маша Єфросиніна вперше розповіла про подробиці конфлікту із шоуменом та ведучим Юрієм Горбуновим. Зірка зізналася, що її дратує його нещирість. 

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Українській правді" на YouTube.

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Маша Єфросиніна про стосунки з Горбуновим

Наприкінці 90-х Єфросиніна здобула популярність завдяки ранковому шоу "Підйом", яке вела із шоуменом Юрієм Горбуновим. На екрані здавалося, що між ними дружні стосунки, і зірки ще неодноразово перетиналася у спільних телевізійних проєктах.

У 2019 році зірка записала інтерв'ю із Горбуновим у своєму проєкті "Єкзамен", однак у минулому році Єфросиніна жорстко заявила про те, що припинила будь-яке спілкування із шоуменом. 

Телеведуча досі ніяк не коментувала цю ситуацію, однак все-таки частково відкрилась у новому інтерв'ю.

"Горбунов у 2019 році був у тебе гостем на "Екзамені". Ви дуже демонстрували свою дружбу. Але у 2023 році ти написала про Горбунова таке: "Ця людина припинила особисто для мене своє існування ще у 2021 році". Тебе вже запитували про це, але все ж таки: що між вами сталося у 2021 році? Ви ж були близькі. Ось як така близькість може перерости в таку холоднечу?", — поцікавився у ведучої журналіст "Української правди" Роман Кравець.

Горбунов та Єфросиніна
Телеведучий Юрій Горбунов із Машею Єфросиніною. Фото: instagram.com/gorbunovyuriy/

Ведуча не захотіла розкривати усіх подробиць, однак дещо розповіла. Єфросиніна зізналася, що ніколи не мала дружніх стосунків із Горбуновим, та її дратує його фальшива поведінка. 

"Я сама з неповагою ставлюся до людей, які обговорюють і виносять якісь скандали, як особисті, так і професійні, а в нашому випадку це і особисті, і професійні. Єдине, що можу сказати, демонструвати дружбу напоказ — тупо, особливо, коли її насправді немає", — розповіла вона.

Популярна ведуча додала, що саме вона розірвала усі контакти із шоуменом. Зірка натякнула на те, що Горбунов зробив вчинок, який поставив крапку у їх спілкуванні.

"Судячи з того, що він зробив, він знав, що я дізнаюся, і знав, до чого це призведе, то, звісно, перестала спілкуватися абсолютно демонстративно я. Думаю, він і видихнув після цього", — відповіла ведуча.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна прокоментувала скандальну розмову із Соловій. А також скандальний блогер розповів, чому Єфросиніна закриває проєкт "Дорослі дівчата".

скандал
Юрій Горбунов
Маша Єфросініна
відносини
дружба

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