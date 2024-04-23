Маша Єфросиніна розповіла про конфлікт з Горбуновим — подробиці

Маша Єфросиніна на інтерв'ю "Українській правді". Фото: скриншот YouTube

Українська телеведуча Маша Єфросиніна вперше розповіла про подробиці конфлікту із шоуменом та ведучим Юрієм Горбуновим. Зірка зізналася, що її дратує його нещирість.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Українській правді" на YouTube.

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Маша Єфросиніна про стосунки з Горбуновим

Наприкінці 90-х Єфросиніна здобула популярність завдяки ранковому шоу "Підйом", яке вела із шоуменом Юрієм Горбуновим. На екрані здавалося, що між ними дружні стосунки, і зірки ще неодноразово перетиналася у спільних телевізійних проєктах.

У 2019 році зірка записала інтерв'ю із Горбуновим у своєму проєкті "Єкзамен", однак у минулому році Єфросиніна жорстко заявила про те, що припинила будь-яке спілкування із шоуменом.

Телеведуча досі ніяк не коментувала цю ситуацію, однак все-таки частково відкрилась у новому інтерв'ю.

"Горбунов у 2019 році був у тебе гостем на "Екзамені". Ви дуже демонстрували свою дружбу. Але у 2023 році ти написала про Горбунова таке: "Ця людина припинила особисто для мене своє існування ще у 2021 році". Тебе вже запитували про це, але все ж таки: що між вами сталося у 2021 році? Ви ж були близькі. Ось як така близькість може перерости в таку холоднечу?", — поцікавився у ведучої журналіст "Української правди" Роман Кравець.

Телеведучий Юрій Горбунов із Машею Єфросиніною. Фото: instagram.com/gorbunovyuriy/

Ведуча не захотіла розкривати усіх подробиць, однак дещо розповіла. Єфросиніна зізналася, що ніколи не мала дружніх стосунків із Горбуновим, та її дратує його фальшива поведінка.

"Я сама з неповагою ставлюся до людей, які обговорюють і виносять якісь скандали, як особисті, так і професійні, а в нашому випадку це і особисті, і професійні. Єдине, що можу сказати, демонструвати дружбу напоказ — тупо, особливо, коли її насправді немає", — розповіла вона.

Популярна ведуча додала, що саме вона розірвала усі контакти із шоуменом. Зірка натякнула на те, що Горбунов зробив вчинок, який поставив крапку у їх спілкуванні.

"Судячи з того, що він зробив, він знав, що я дізнаюся, і знав, до чого це призведе, то, звісно, перестала спілкуватися абсолютно демонстративно я. Думаю, він і видихнув після цього", — відповіла ведуча.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна прокоментувала скандальну розмову із Соловій. А також скандальний блогер розповів, чому Єфросиніна закриває проєкт "Дорослі дівчата".