Зйомки "Дорослих дівчат" закриваються— блогер Беспалов розповів про причину

Ведуча Маша Єфросиніна та співачка Оля Полякова. Фото: скриншот YouTube

Зйомки спільного проєкту ведучої Маші Єфросиніної та співачки Олі Полякової "Дорослі дівчата" під загрозою. Телеведуча боїться репутаційних ризиків через скандал із блогером Владом Міцкевичем.

Про це повідомив відомий український блогер Богдан Беспалов.

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Нещодавно в мережі поширилися фото, на яких Полякова ніжно цілується із блогером Владом Міцкевичем, з яким вона вела кулінарний проєкт "Він готує, вона керує". Він заявив про те, що раніше зустрічався зі співачкою за спиною її чоловіка. Згодом він спростував свою заяву, однак скандал наробив неабиякого галасу у суспільстві.

Через цю історію ведуча Маша Єфросиніна почала турбуватися за власну репутацію та всерйоз задумалася над тим, щоб закрити спільний із Поляковою проєкт "Дорослі дівчата".

Блогер Беспалов за інсайдерською інформацією дізнався про те, що популярна телеведуча не хоче ризикувати своєю репутацією через тривале мовчання Полякової щодо скандалу довкола роману із Міцкевичем. Єфросиніна попросила прокоментувати цю ситуацію, однак співачка "дала ляпаса" ведучій та нагадала про сестру, яка живе в Росії.

"І тут як грім серед ясного неба: "Я не могу молчать!" (Єфросиніна). "О сестре же своей молчишь!" (Оля). І пішла коса на камінь. Жінки не знайшли спільної мови і прийшли до того, що проєкт зариватимуть", — пише блогер.

Він зазначає про те, що Єфросиніна дуже піклується про свою репутацію, адже націлена на політичну кар'єру. Ведуча боїться, що через співпрацю із Поляковою "її бездоганність ляже, як картковий будинок за секунду, якщо випливуть деякі секрети".

Єфросиній є що приховувати, адже її сестра — Ліза Ющенко, залишилася працювати у Росії та не засудила кривавий режим Путіна. За деякими чутками, ведуча продовжує із нею спілкуватися і зустрічається на "нейтральній території".

Раніше ми писали, що на чутки про новий роман Полякової відреагував чоловік співачки Вадим Буряковський. Також відомий український шоумен Олексій Дурнєв та співак Володимир Дантес оголилися заради благодійного збору.