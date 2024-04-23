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Маша Ефросинина впервые прокомментировала конфликт с Горбуновым

23 апреля 2024 12:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Маша Ефросинина рассказала о конфликте с Горбуновым.
Маша Ефросинина на интервью "Украинской правде". Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Украинская телеведущая Маша Ефросинина впервые рассказала о подробностях конфликта с шоуменом и ведущим Юрием Горбуновым. Звезда призналась, что ее раздражает его неискренность.

Об этом она рассказала в интервью "Украинской правде" на YouTube.

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Маша Ефросинина об отношениях с Горбуновым

В конце 90-х Ефросинина получила известность благодаря утреннему шоу "Подъем", которое вела с шоуменом Юрием Горбуновым. На экране казалось, что между ними дружеские отношения и звезды еще неоднократно пересекались в общих телевизионных проектах.

В 2019 году звезда записала интервью с Горбуновым в своем проекте "Экзамен", однако в прошлом году Ефросинина жестко заявила о том, что прекратила любое общение с шоуменом.

Телеведущая до сих пор никак не комментировала эту ситуацию, однако частично открылась в новом интервью.

"Горбунов в 2019 году был у тебя гостем на "Экзамене". Вы очень демонстрировали свою дружбу. Но в 2023 году ты написала о Горбунове следующее: "Этот человек прекратил лично для меня свое существование еще в 2021 году". Тебя уже спрашивали об этом, но все же: что между вами произошло в 2021 году? Вы же были близки. Вот как такая близость может перерасти в такую холодность?", — поинтересовался у ведущей журналист "Украинской правды" Роман Кравец.

Горбунов и Ефросинина
Телеведущий Юрий Горбунов с Машей Ефросининой. Фото: instagram.com/gorbunovyuriy/

Ведущая не захотела раскрывать все подробности, однако кое-что рассказала. Ефросинина призналась, что никогда не имела дружеских отношений с Горбуновым, и ее раздражает его ложное поведение.

"Я сама с неуважением отношусь к людям, которые обсуждают и выносят какие-то скандалы, как личные, так и профессиональные, а в нашем случае это и личные, и профессиональные. Единственное, что могу сказать, демонстрировать дружбу напоказ — тупо, особенно когда ее на самом деле нет", — рассказала   она.

Популярная ведущая добавила, что именно она разорвала все контакты с шоуменом. Звезда намекнула на то, что Горбунов совершил поступок, поставивший точку в их общении.

"Судя по тому, что он сделал, он знал, что я узнаю, и знал, к чему это приведет, то, конечно, перестала общаться абсолютно демонстративно. Думаю, он и выдохнул после этого", — ответила ведущая.

Напомним, ранее Маша Ефросинина прокомментировала скандальный разговор с Соловий. А также скандальный блогер рассказал, почему Ефросинина закрывает проект "Дорослі дівчата".

скандал
Юрий Горбунов
Маша Ефросинина
отношения
дружба

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