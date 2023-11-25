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Полякова вважає, що Путін мертвий та розповіла, коли закінчиться війна

25 листопада 2023 08:58
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Полякова вважає, що Путін мертвий та розповіла, коли закінчиться війна
Співачка Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

За лаштунками моновистави "Моє коріння",  співачка Оля Полякова поспілкувалась з шоуменом Славою Дьоміним. У великому інтерв’ю 44-річна співачка зізналась, як її змінила унікальна постановка. 

Відео доступне на YouTube-каналі Слави Дьоміна.

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Полякова бачить майбутнє

В новому шоу співачка у власній інтерпретації виконує такі народні композиції, як "Ой на горі два дубки", "Чом ти не прийшов?", "Горіла сосна" та інші. За словами Полякової,  співаючи про українське коріння, вона відчула магічний зв'язок зі своєю землею, корінням та родом. І почала відчувати щось унікальне. 

"Останнім часом відбуваються магічні речі зі мною. Я можу казати майбутнє. Ось "Шахтарю" 1:0 я сказала на другій секунді матчу (проти іспанської "Барселони". — Ред.), що буде 1:0 і буде виграш. Усі довкола говорили, що це неможливо", — заявила співачка.

Втім, спортивними прогнозами Полякова не обмежується. Вона точно знає, коли закінчиться повномасштабна війна. 

"З приводу війни хочу вам сказати, що Путін вмер, це я точно знаю, я відчуваю такі речі. Нема його в живих. І війна теж закінчиться, вони просто підуть, це буде весною. Цією весною, яка буде 2024 року", — підсумувала Полякова. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова розповіла про заробітки чоловіка під час війни. Також ми розповідали, що Полякова розсекретила розмір свого найбільшого гонорару.

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